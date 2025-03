Horaţiu Feşnic, delegat la Dinamo - Hermannstadt. Arbitrii meciurilor de luni din Liga 1 - Antena Sport

Observatori: Cristian Nica, Ion Marin.

Dinamo, matematic în play-off

Dinamo a obţinut calificarea în play-off după ce Sepsi nu a reuşit să o învingă pe CFR Cluj, într-o partidă disputată vineri, în etapa a 29-a a Ligii 1. „Câinii” au 45 de puncte, la fel ca şi Rapid, care s-a calificat şi ea în play-off odată cu remiza făcută de Sepsi.

Pentru Dinamo urmează, după partida cu Hermannstadt, care va fi în format LIVE TEXT luni, de la ora 20:00, pe AS.ro o confruntare cu UTA. Partida cu echipa antrenată de Mircea Rednic se va disputa luni, 10 martie, de la ora 20:00, la Arad.

Calificarea în play-off e o performanţă impresionantă pentru Dinamo, în condiţiile în care sezonul trecut „câinii” s-au salvat in extremis de la retrogradare. Înaintea ultimei etape din play-out, Dinamo avea nevoie neapărată de victorie cu UTA, dar depindea şi de celelalte rezultate pentru a ajunge la baraj. „Câinii” au învins cu 2-0 echipa lui Mircea Rednic şi au beneficiat şi de jocul rezultatelor pentru a prinde barajul cu Csikszereda.

La baraj, „câinii” au câştigat cu 2-0 meciul tur cu formaţia din Miercurea Ciuc, printr-o „dublă” a lui Dennis Politic, partida retur încheindu-se la egalitate, scor 0-0.

Horaţiu Feşnic i-a provocat ultima „retragere” lui Gigi Becali: „Gata, am terminat”

Horaţiu Feşnic a fost arbitrul care l-a determinat pe Gigi Becali să anunţe, pe 24 aprilie 2023, că se retrage din fotbal. A fost ultimul dintr-o serie lungă de astfel de anunţuri făcute, de-a lungul timpului, de către Gigi Becali. Feşnic a fost făcut atunci praf de finanţatorul FCSB-ului.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu… gata, am terminat. Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, declara Gigi Becali după un meci Rapid – FCSB încheiat cu victoria giuleştenilor cu 1-0.