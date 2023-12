Horațiu Moldovan are planuri mari la Rapid, după al 100-lea meci în Liga 1: „Eu vreau să mă bat la titlu” - Antena Sport

Horațiu Moldovan are planuri mari la Rapid, după al 100-lea meci în Liga 1: „Eu vreau să mă bat la titlu”

De asemenea, Horațiu Moldovan a dezvăluit faptul că speră să se lupte, alături de Rapid, pentru câștigarea titlului de campion, având în vedere faptul că echipa a fost eliminată din Cupa României, încă din faza grupelor.

„A fost un joc foarte dificil, toată tactica s-a schimbat după ce Borza a luat roșu. Nu am apucat să văd faza. Mă bucur că nu am pierdut, atmosfera a fost foarte frumoasă. Voiam să câștigăm, dar decât nimic e bine și așa. Nu am avut emoții. Jucătorii s-au băgat în mine, și acum mă dor coastele, dar poate asta a fost tactica lor.

E foarte greu să joci cu un om în minus. Cea mai grea minge a fost cea din lovitură liberă. Nu ne mulțumește acest punct, mereu ne gândim doar la victorie, să fim cât mai sus. Eu vreau să mă bat la titlu.

Nu cred că s-a dat ultimatum, din câte știu eu. Suntem alături de domnul Bergodi, cu siguranță ne vom reveni. Am avut două obiective, locurile 1-3 și Cupa României. Din Cupă am ieșit, de acum doar trebuie să muncim și să urcăm.

Fanii ne-au demonstrat deja că sunt campionii României, nu au adversar”, a spus Horațiu Moldovan, potrivit digisport.ro.

Andrei Borza, fault horror în Petrolul – Rapid Andrei Borza a comis un fault horror în duelul dintre Petrolul şi Rapid. Fundaşul a văzut direct cartonaşul roşu, după o intrare întărziată asupra lui Diomande. În minutul 6 al derby-ului de pe „Ilie Oană”, după o centrare a portarului Zima, balonul a ajuns la Diomande, în centrul terenului. Andrei Borza a intervenit cu talpa sus pe piciorul mijlocaşului Petrolului. Arbitrul Adrian Cojocaru i-a arătat imediat cartonaşul roşu lui Borza, care a avut o ieşire nervoasă pe teren. Pe margine, şi Cristiano Bergodi a răbufnit. Antrenorul giuleştenilor făcut o criză de nervi, după ce a văzut că jucătorul său a fost eliminat. Imediat după eliminarea lui Andrei Borza, fanii giuleşteni au izbucnit şi ei şi au început să arunce cu torţe pe teren. Meciul a fost întrerupt preţ de câteva minute, până când spiritele s-au calmat.