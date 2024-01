Horaţiu Moldovan, dorit şi în Serie A! Portarul titular al echipei naţionale e asaltat de oferte din străinătate - Antena Sport

„Românul Horaţiu Moldovan, care are 25 de ani şi joacă la Rapid, este favorit acum, aşa cum a anunţat şi cotidianul AS. Venirea acestuia nu este o problemă, din moment ce are o clauză de reziliere de 800.000 de euro. Totuşi, este competiţie pentru semnătura lui. Echipe din Premier League şi FC Basel îl urmăresc”, a transmis Estadio Deportivo.

Betis are cinci portari în lot, însă Claudio Bravo, Fran Vieites şi Rui Silva se gândesc să plece de la formaţia andaluză.

Dan Şucu, o nouă ofertă pentru Horaţiu Moldovan

Dan Şucu a făcut o nouă ofertă pentru Horaţiu Moldovan, în încercarea de a-l convinge să rămână cel puţin până în vară la Rapid. Patronul giuleştenilor a purtat o nouă rundă de negocieri cu portarul în vârstă de 25 de ani, care are o cotă de piaţă de 2.6 milioane de euro.

Moldovan are o clauză de 800.000 de euro şi poate pleca la orice echipă care virează această sumă în conturile Rapidului. FC Basel şi Betis Sevilla sunt echipele care insistă pentru titularul lui Cristiano Bergodi. Totuşi, goalkeeperul nu se grăbeşte să plece şi cere garanţii că va juca meci de meci, pentru a nu rata prezenţa la EURO 2024.

Potrivit fanatik.ro, Dan Şucu nu cedează şi a decis să îi mărească substanţial contractul lui Horaţiu Moldovan. A hotărât să îi dubleze salariul, de la 10.000 de euro la 20.000 de euro lunar. În această sumă sunt incluse şi bonusurile.

Moldovan a cerut timp de gândire până pe 21 ianuarie, dar i-a făcut o promisiune milionarului român. Va da răspunsul final înainte de reluarea campionatului, cu toate că perioada de mercato va mai fi deschisă încă două săptămâni. Mai mult, şi-a dat un acord de principiu şi ia în calcul serios să rămână la Rapid, pentru a se lupta pentru câştigarea titlului. A anunţat chiar înainte de plecarea în cantonament că nu se grăbeşte să plece, cu toate că propunerile financiare primite sunt net superioare.

Horaţiu Moldovan: „Nu sunt disperat să plec!”

„Mi-e gândul doar la Rapid, nu sunt disperat să plec. Mă gândesc şi la EURO. Nu poate nici Neuer condiţii să fie titular. Şi aici am o concurenţă bună cu Drăghia. Sunt aici, mă bucur că am venit la reunire. Mă bucur că am ajuns la EURO, nu mă ţine pe loc. Sunt mândru că sunt român.