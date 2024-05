"Îl iau de prietenie, da!" Gigi Becali negociază cu Florin Tănase, dar mai forţează o revenire la FCSB: "E uşa deschisă" - Antena Sport

Gigi Becali negociază cu Florin Tănase, dar mai forţează o revenire la FCSB Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă/ Profimedia Images Gigi Becali negociază cu Florin Tănase, dar nu se opreşte şi mai forţează o revenire la FCSB. Patronul campioanei României a dezvăluit în ce condiţii poate semna cu Alex Chipciu în această perioadă de mercato. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chipciu a fost ofertat de Gigi Becali şi poate reveni după 8 ani în tricoul roş-albastru. Trei milioane de euro plătea Anderlecht, în 2016, pentru a-l transfera din România. Finanţatorul FCSB-ului a fost convis de Mihai Stoica să insiste pentru veteranul de 35 de ani. Gigi Becali mai forţează o revenire la FCSB Alex Chipciu poate devenit al doilea jucător de la U Cluj care vine la campioana Ligii 1. Daniel Popa a semnat deja cu FCSB şi a adus în conturile clubului din Ardeal 300.000 de euro. „Cu Chipciu nu știu, nu e problema mea. Mi-a spus MM despre el, am zis că îmi place de el. Dacă poate să vină, să vină. Nu este o negociere cu el. Este jucătorul nostru, ne-a ajutat. S-ar întoarce acasă. Chiar dacă nu joacă, ar fi acolo, cu noi, cum e Pintilii. Orice jucător cu care am făcut performanță poate veni să ia câteva mii de euro salariu, să lucreze la mine, la FCSB. Reclamă

Îl iau de prietenie, da, pentru că am câștigat bani cu el la viața mea. Orice jucător cu care am câștigat bani are ușa deschisă la mine. Dacă vor câteva mii de euro lunar, au ușa deschisă!”, a spus Gigi Becali la fanatik.ro.

David Kiki şi Daniel Popa sunt cei doi fotbalişti care au bătut deja palma cu Gigi Becali, iar transferurile lor s-au oficializat.

Cinci goluri şi patru pase decisive a reuşit Chipciu în acest sezon din campionatul României. Cota lui de piaţă este de 500.000 de euro.

Alex Chipciu mai are un an contract cu U Cluj, dar i-ar putea convinge pe şefii „Şepcilor Roşii” să îl lase să plece. Florin Tănase se întâlneşte cu „Ferguson”! Ce a spus internaţionalul român despre revenirea la FCSB Florin Tănase se întâlneşte cu „Ferguson”! Gigi Becali i-ar fi oferit un salariu de 30.000 de euro lunar lui Tănase, dar el nu e încă pregătit să accepte. Tănase rămâne hotărât în ceea ce priveşte căutarea unui club în afara ţării. Tănase nu va rămâne la Al-Okhdoud, care s-a salvat dramatic de la retrogradare, în ultima etapă. „O să mă întâlnesc 100% cu nea Gigi. Avem o relaţie foarte bună. Deocamdată nu se pune problema să semnez. Aşa a fost şi convenţia înainte. Aştept să văd ce ofertă o să am de afară”, a declarat Florin Tănase în exclusivitate pentru AntenaSport. Florin Tănase a fost golgheterul roş-albaştrilor în sezoanele 2020-2021 şi 2021-2022. El a marcat 24, respectiv 20 de goluri.

