Florin Tănase se întâlneşte cu "Ferguson"! Ce a spus internaţionalul român despre revenirea la FCSB - Antena Sport

„Dacă vrea să plece, să plece. I-am dat hârtie în alb să o semneze. I-am zis că dacă vrea să plece, să plece acum pentru că îi dau drumul liber, fără niciun ban. Dacă nu pleacă acum nu îl mai las să plece. I-am spus lui Mihai să îi dea să semneze.

Domne, stai să găsesc. Păi, vrei să pleci sau nu vrei să pleci? Da, dar să îmi găsesc. Eu stau la cheremul tău, semnează hârtia că te las liber fără bani și după îți găsești. Să pot să îmi iau portar, după dacă ne apropiem la revedere, nu te mai las.

Dacă pleacă îmi iau portar, dar el vrea să plece, dar nu pleacă. Vreau să plec, dar dacă îmi găsesc. Sunt la cheremul tău?”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Andrei Vlad vrea să plece de la FCSB

Andrei Vlad poate fi al doilea fotbalist care se desparte de FCSB după câştigarea titlului. Ovidiu Popescu a semnat deja cu U Cluj şi şi-a luat adio de la foştii coechipieri.

Vlad a fost rezerva lui Ştefan Târnovanu şi în această ediţie de campionat. Portarul în vârstă de 25 de ani a jucat un singur meci, cu Rapid, în ultima etapă a play-off-ului.

„Viitorul meu este incert, îmi doresc să joc, asta am declarat mereu, sunt aici, am contract până în iarnă, îl respect și după vom vedea ce se va întâmpla. Vorbiți cu conducerea echipei de oferte. Nu cred că am acceptat statutul de rezervă, am fost nevoit, nu înseamnă că am acceptat. Sunt perioade dificile în cariera unui sportiv, dar asta este”, a spus Andrei Vlad, după Rapid – FCSB 2-0.