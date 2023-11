Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Valentin Ţicu, după Petrolul - Botoşani 2-1: "N-ai cum să nu fii sensibil" - Antena Sport

„Sunt foarte fericit că am revenit. Nu aveți idee prin ce am trecut și la fiecare ședință a Comisiei. Toată lumea a fost alături de mine. Mă bucur că am luat trei puncte. Dumnezeu le-a aranjat și știe el de ce.

E ușor să aruncăm cu pietre în oameni. Tot ce s-a spus despre mine, cămătar, interlop, nu mi-a picat bine. Mi-am văzut în seara asta părinții zâmbind.

Nu cred că mai are rost să îmi cer scuze. Nu am apucat să vorbesc cu el (n.r. cu Dragoș Iancu). Mâine o să iau legătura cu el. Din ce am vorbit cu el, ușor-ușor își revine.

(n.r. despre problemele financiare de la club) Nu suntem la mila nimănui. Fiecare are un contract. Trebuie să se respecte din ambele părți.

(n.r. despre echipa națională a României) Vreau să felicit toți jucătorii. Nu mulți au crezut în ei. Au primit critici. Sunt mândru de ei. Trag tare și obiectivul meu e să fiu alături de ei, dacă voi fi selecționat”, a declarat Valentin Ţicu, la digisport.ro.