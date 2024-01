Ilie Dumitrescu, moment incredibil când era antrenor la FCSB: "Salir con la pelota, Gardoș" - Antena Sport

Reclamă

La un moment dat, când făceam la antrenament 11 contra 0, adică te așezi în sistem și pasezi mingea de la unul la altul. Am primit mingea, am făcut preluare și am dat la mijlocaș. A oprit antrenamentul și a strigat: ‘Salir con la pelota, Gardoș’. M-am uitat la el, nu știam ce vrea să zică. Apoi a zis și în românește: ‘Urcă cu mingea la picior dacă nu ai adversar”, a spus Gardoş, citat de orangesport.ro.

Ilie Dumitrescu a interzis apa minerală la FCSB

Ilie Dumitrescu a interzis apa la FCSB după ce s-a întors din Mexic. Florin Tene a dezvăluit cât de grea a fost trecerea la apă plată, după regula impusă de fostul mare internaţional.

Reclamă

”Apa plată este cea mai bună pentru sportivi. Asta am pățit-o când am venit din Turcia la Steaua. A venit Ilie Dumitrescu din Mexic și a zis: de mâine, toată lumea, apă plată.

Toți se uitau așa Roșu, Miu, Ciocoiu, Reghe. La noi se bea numai apă minerală, în cantități industriale. Trecerea a fost grea. Eram obișnuiți să fie apa minerală, dar pe lângă apă, mai era și un vin bun”, a dezvăluit Florin Tene la AS.ro LIVE.

Reclamă 4 / 0/3