Ionuţ Panţîru a analizat transferurile de titlu făcute de FCSB şi este sigur: "Nu ne poate sta nimeni în cale!" - Antena Sport

(Cum s-au integrat noii colegi?) S-au integrat foarte bine din punctul meu de vedere. Sunt doi jucători cu calitate şi sunt sigur că o să ne ajute. Am mai discutat la masă… cu Luis am vorbit mai mult, el a fost la Iaşi şi eu am venit tot de la Iaşi„, a declarat Ionuţ Panţîru în exclusivitate pentru AntenaSport.

Nana Antwi este cel de-al treilea transfer al iernii reuşit de Gigi Becali. Ghanezul poate fi coechipier în defensivă cu Panţîru.

„Personal ştiu că a jucat, a dat gol cu Farul. Şi atât! Am văzut că are viteză şi altceva nu ştiu. Sperăm să ne ajute, indiferent cine vine la echipă… să ne ajute şi să pună umărul la câştigarea campionatului.

Dacă noi suntem bine, suntem pregătiţi fizic şi montaţi la fiecare meci, nu ne poate sta nimeni în cale!„, a mai spus Panţîru.

Fundaşul stânga al FCSB-ului îi simte lipsa lui Damjan Djokovic, cel care a plecat în această perioadă de mercato la Rapid.

„Eu aveam o relaţie bună cu Djokovic, chiar stăteam unul lângă altul în vestiar şi vorbeam foarte mult. Ăsta este fotbalul, ăsta este sportul. A fost decizia lui şi a clubului. Dacă ei aşa au ales, atunci îi urmă multă baftă! Noi şi acum 2-3 zile am vorbit, nu are legătură că suntem rivali. În teren suntem rivali, în viaţa de zi cu zi suntem prieteni„, a precizat Ionuţ Panţîru, care este din 2019 la FCSB.