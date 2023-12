Ivaylo Petev a răbufnit la adresa arbitrajului: "Fiecare om are o limită!" Contestă dur decizia VAR - Antena Sport

Ivaylo Petev a răbufnit la adresa arbitrajului

Golul lui Markovic a fost anulat după intervenţia VAR

Ivaylo Petev a răbufnit la adresa arbitrajului, după ce golul lui Markovic a fost anulat după intervenţia VAR. Antrenorul bulgar a spus că nu crede că a fost ofsaid la faza golului anulat.

Bulgarul Petev spune că a ajuns la capătul răbdării din cauza arbitrajelor din România şi, totodată, a spus că nu are ce să le reproşeze jucătorilor săi.

„Sunt foarte mulţumit. Tot meciul am controlat lucrurile. Din păcate, am făcut încă o greşeală. Am avut situaţiile noastre, nu am reuşit să marcăm. Eu sunt mulţumit de jucători, de felul cum am jucat. Am pretenţii mari, niciodată nu am comentat arbitrajul. Aș vrea ca la următorul meci să nu mai pățim asta. România are arbitri de calitate. Niciodată n-am comentat arbitrajul, dar fiecare om are o limită. Au fost mai multe situații la limită și nu cred că a fost ofsaid în final. Nu e cel mai important, dar din păcate am pierdut două puncte. În următorul meci, trebuie să reglăm ce am greşit aici. Îmi felicit jucătorii, nu pot să fiu nemulţumit de ei”, a spus Ivaylo Petev la digisport.ro.