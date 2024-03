Ivaylo Petev, reacţie surprinzătoare după Universitatea Craiova - Rapid 1-1: "Ocaziile noastre au fost mai clare" - Antena Sport

Reclamă

Nu mai putem să facem nimic acum, dar am jucat foarte bine.

Mitriță este un jucător foarte important pentru noi. Este normal să ne fie mai dificil fără el, dar am reușit să avem câteva situații de gol și fără el pe teren. Am avut o posesie mai bună, dar, din nefericire, nu am reușit să dăm gol”, a declarat Ivaylo Petev pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Rapid 1-1.

Reclamă

Mihai Rotaru: „Nu mi se pare că FCSB arată ca o echipă campioană”! De ce a ales să ţină cu Rapid în derby-ul cu echipa lui Becali

Mihai Rotaru a făcut declaraţii după meciul Universitatea Craiova – Rapid 1-1. Patronul Universităţii Craiova a recunoscut că şi-a luat gândul de la titlu după acest meci.

Rotaru a precizat că visa să bată astăzi, iar sâmbătă Rapid să fi învins FCSB. Patronul Universităţii Craiova a subliniat că aşa echipa lui ar fi revenit în lupta pentru titlu.

„A fost un meci captivant, de luptă, între două echipe bune, sensibil egale din punctul meu de vedere, şi cred şi al rapidiştilor.

Reclamă 4 / 0/3

A fost un meci crâncen, a meritat să vii la stadion. Un meci care a făcut cinste Ligii 1. „Visul nostru era să câştigăm azi, iar sâmbătă Rapid să bată FCSB” Visul nostru era să câştigăm azi, iar sâmbătă Rapid să bată FCSB. Ne renăştea speranţa la titlu. Din păcate, nu ne-a ieşit. Faţă de CFR am avut 7 puncte, iar în ultima etapă aveam 1 punct peste CFR. Nu mi s-a părut FCSB aseară că arată ca o echipă campioană. Nici cu Botoşani. La 1-0 am avut două ocazii, puteam să facem 2-0”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Rapid 1-1. Universitatea Craiova e pe locul 4 în Liga 1 în acest moment, cu 46 de puncte. Liderul FCSB are 18 puncte mai mult decât echipa lui Mihai Rotaru. Dan Şucu se gândeşte doar la derby-ul cu FCSB: „Doamne, ce mult mi-ar plăcea să batem” Dan Şucu se gândeşte doar la derby-ul cu FCSB. Patronul Rapidului a subliniat că rezultatul meciului cu Universitatea Craiova avantajează FCSB. Reclamă

Înainte de derby-ul Rapid – FCSB, care se va disputa sâmbătă, 9 martie, de la ora 20:00, echipa lui Gigi Becali are 12 puncte peste cea a lui Dan Şucu.

„Ştiam că o să întâlnim o echipă foarte puternică, am venit cu gândul să învingem.

Ştiam că o să fie un meci de care pe care, rezultatul avantajează mai mult FCSB-ul.

Doamne, ce mult mi-ar plăcea să batem sâmbătă”, a declarat Dan Şucu după Universitatea Craiova – Rapid 1-1.

Rapid – FCSB va fi în format LIVE TEXT sâmbătă, de la ora 20:00, pe AS.ro. Meciul se va disputa pe Arena Naţională.

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...