Jucătorii lui Rapid, desfiinţaţi după înfrângerea cu Universitatea Craiova: "Parcă se cred vedete prea mari" - Antena Sport

„Trebuie să ne concentrăm la meciul viitor. Am fost nervos pentru că vreau să joc. Pot să înțeleg schimbarea, pentru că aveam galben, arbitrul dăduse deja un roșu pentru cealaltă echipă. Înțeleg de ce am fost schimbat. După ce am luat primul gol, toți am pus capul în pământ de parcă pierduserăm cu 0-10.

Trebuia să fim mai concentrați, era 1-1 și mai aveam timp. Când trebuia să câștigăm toate meciurile, am început să pierdem. Acum trebuie să ne concentrăm pe următorul meci și să îl uităm pe acesta„, a spus Jayson Papeau la digisport.ro.