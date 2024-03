Jayson Papeau, discurs dur după şocul de la Craiova: "Am fost nervos! Parcă pierduserăm la 10 goluri!" - Antena Sport

Jayson Papeau a avut un discurs dur după şocul de la Craiova

Francezul a avut o izbucnire nervoasă în momentul în care a fost schimbat Jayson Papeau a avut un discurs dur după şocul de la Craiova. Francezul a avut o izbucnire nervoasă în momentul în care a fost schimbat de Cristiano Bergodi. Papeau l-a ignorat pe antrenorul italian şi a şutat nervos în banca de rezerve.

Totuşi, Papeau a recunoscut că a înţeles că motivul pentru care a fost schimbat. De asemenea, Papeau nu a avut milă nici de colegii săi. Rapid a pierdut derby-ul cu Craiova, deşi a condus cu 1-0 şi a avut un om în plus.

Jayson Papeau, discurs dur după şocul de la Craiova

„Trebuie să ne concentrăm la meciul viitor. Am fost nervos pentru că vreau să joc. Pot să înțeleg schimbarea, pentru că aveam galben, arbitrul dăduse deja un roșu pentru cealaltă echipă. Înțeleg de ce am fost schimbat. După ce am luat primul gol, toți am pus capul în pământ de parcă pierduserăm cu 0-10.