Jucătorul care a ajuns la FCSB în ultimele ore de mercato: "Am decis să îl dăm!" Anunţul care îl încântă pe Gigi Becali - Antena Sport

Gică Popescu a anunţat că Ionuţ Cercel va ajunge la FCSB încă din această iarnă. Farul a găsit un nou fundaş dreapta, iar Cercel va ajunge la FCSB.

Gigi Becali anunţase că îl vrea pe Cercel încă din această iarnă, dar aşteaptă ca Hagi să găsească un nou fundaş dreapta.

Farul a decis să îl dea pe Ionuţ Cercel încă din această iarnă la FCSB

„Am găsit un înlocuitor, am semnat contractul cu noul fundaş dreapta. Cred că e un jucător portughez. În momentul în care am semnat contractul, la dorinţa celor de la FCSB, am decis să îl dăm pe Cercel în acest moment„, a spus Gică Popescu la digisport.ro.

Gigi Becali a dezvăluit care este suma uriaşă pe care o va plăti pentru Ionuţ Cercel şi Alexandru Stoian

Gigi Becali a făcut o dezvăluire incredibilă. Patronul de la FCSB a spus că poate plăti pe Ionuţ Cercel şi Alexandru Stoian 3.000.000 de euro. Becali a dezvăluit clauzele incredibile din contract.

„Este un milion. Dacă joacă 5 meciuri mai sunt 100.000. Dacă mai joacă încă 100.000. Dacă câștigă campionatul, încă 100.000. Dacă intră într-o cupă europeană se ajunge la 500.000 bonus, 100% din sumă. Au fost 500.000 bucata, 100% va fi 1 milion pentru fiecare.