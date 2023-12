Jugurtha Hamroun și-a anunțat revenirea în Liga 1: „Sunt în tratative! Vreau să îmi închei cariera în România” - Antena Sport

Reclamă

Acesta nu a dorit să dea numele cluburilor respective, dar a dezvăluit faptul că aceste formații se află aproape de jumătatea clasamentului.

„Îmi este dor de fotbalul românesc, de Liga 1. O să încerc să revin în România, în această iarnă. Acum sunt in tratative cu unele echipe din prima ligă. Nu pot să spun nimic concret, dar sunt niște echipe de la mijlocul clasamentului.

Voi mai discuta, sper să voi reveni, îmi este dor de fotbal. Am avut ultimul contract în Qatar, dar aș dori să îmi închei cariera în România. Am fost la câteva meciuri ale celor de la FCSB, am primit invitații de la Mihai Stoica”, și-a început discursul fostul jucător de la Oțelul și FCSB.

Jugurtha Hamroun: „Sper că FCSB va câștiga titlul”

De asemenea, jucătorul algerian a dezvăluit faptul că o susține pe actuala vicecampioană a României în lupta pentru titlu. Hamroun a dezvăluit faptul că îi admiră pe Darius Olaru, care are un sezon excelent în tricoul vicecampioanei, dar și pe Florinel Coman, pentru modul în care aceștia joacă.

Totodată, algerianul este de părere că nivelul campionatului intern nu s-a schimbat față de perioada în care acesta era legitimat la Oțelul sau FCSB.

„FCSB a început foarte bine acest an. Au avut o perioadă mai grea, dar toată lumea a văzut ce s-a întâmplat cu această echipă, unde a greșit echipa. Sper că vor reveni mult mai puternici. Îmi place foarte mult de Darius Olaru, e foarte inteligent cu mingea. Îmi place și de Florinel Coman, are același stil de joc ca și mine, este foarte tehnic, foarte creativ. Mă bucur atunci când îl văd cum joacă. FCSB are o echipă foarte bună și poate câștiga titlul. Cred că fotbalul românesc este la fel ca în perioada în care eu jucam aici. Nu este mai bun ca în momentul în care am plecat eu. Pe atunci era și CFR, Astra Giurgiu. Acum Rapid, CFR și FCSB se bat la titlul, dar sper că FCSB va câștiga. Sunt surprins și de ce este la Oțelul, am fost plăcut surprins. I-am văzut în meciul cu FCSB, sunt foarte buni. Antrenorul le-a dat un moral bun jucătorilor, au spirit. Sunt câteva echipe care pot face surprize”, a spus Jugurtha Hamroun, în cadrul unui eveniment.