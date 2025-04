Juri Cisotti, gol după 6 minute în Rapid - FCSB! A bifat a 4-a reușită în play-off - Antena Sport

Stoichiţă a mai dezvăluit, de asemenea, că singurele condiţii pentru ca Cisotti să fie naturalizat sunt ca jucătorul şi Mircea Lucescu să-şi dorească acest lucru. De asemenea, italianul trebuie să petreacă cinci ani în fotbalul românesc pentru a avea dreptul de a primi cetăţenia română.

„În primul rând, pentru naturalizare trebuie să aibă cinci ani în România. Eu nu cred că are cinci ani în România. Nu, nu cred că cred că are cinci ani în România. Cred că are trei sau patru ani în România la Galați și cu ăsta de acum la FCSB.

Nu știu cât durează acest proces de naturalizare din punctul de vedere al formalităților ce trebuie făcute. La cum joacă acum, mă uitam aseară cu el la Lucescu, și a fost impresionant.

Dacă ar fi român, probabil că ar fi jucător de echipă națională. Trebuie să vedem care sunt actele. Dacă Lucescu este de acord cu acest lucru și cea mai importantă problemă este să vrea și el. (…) Lucescu spunea despre el că a fost foarte bun”, a declarat Mihai Stoichiţă, conform fanatik.ro.