"L-am studiat!" Mihai Stoica, verdict despre atacantul surpriză propus la FCSB. Decizia luată alături de Gigi Becali - Antena Sport

Un atacant care marchează „la foc automat” a fost propus la FCSB!

Arnel Jakupovic, vârful de atac al lui Maribor, echipă din prima ligă slovenă, ar putea ajunge la FCSB. Potrivit surselor AntenaSport, Gigi Becali ar trebui să plătească 1.2 milioane de euro ca să îl transfere.

Austriacul de 25 de ani are cifre senzaţionale la Maribor. El a marcat 16 goluri şi a dat 2 assist-uri în acest sezon în campionatul Sloveniei.

Jakupovic are selecţii în toate naţionalele Under ale Austriei. Pentru Austria U21 a marcat 6 goluri în 16 meciuri jucate. Are dublă cetăţenie, austriacă şi pe cea a Bosniei şi Herţegovinei.

Site-ul de specialitate transfermarkt.com îl cotează pe Jakupovic la 700.000 de euro. Empoli şi Sturm Graz se află printre echipele la care a evoluat atacantul austriac. El a mai jucat şi pentru echipele U19 ale lui Middlesbrough şi Juventus.