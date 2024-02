Louis Munteanu a pus tunurile pe arbitrajul video, după FCSB - Farul 1-1: „Domnului de la VAR îi tremura calculatorul” - Antena Sport

„Pot fi multe de spus, dar până la urmă suntem fericiţi pentru că am luat un punct.

Am întâlnit un adversar care e ca şi calificat în play-off, nu are cum să piardă nici locul 2.

Erau mult mai încrezători decât noi. Prima repriză a fost slabă a noastră, previzibilă.

Repriza a doua am revenit, am făcut o repriză bună, am luat un punct şi după aia ce s-a întâmplat a văzut toată lumea.

Toată lumea ţipă. Am văzut astăzi nişte lucruri. Să îi dai galben lui Louis când nu l-a atins, să nu mai joace etapa viitoare.

Să ai penalty, gol valabil. Cum să ajungi să tragi liniile când al meu e în afara careului şi Dawa e în careu. După aia să îmi anulezi golul.

Era clar cum am luat noi penalty-ul. A văzut toată lumea. În partea cealaltă nu s-a dat, nicio reluare cu Louis. Fotbalul până la urmă aşa e.