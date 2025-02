Lovitura de proporţii pentru Liga Campionilor anunţată de Gigi Becali la FCSB! "O să ia 700.000 de euro pe an" - Antena Sport

Gigi Becali pregăteşte deja o lovitură pentru sezonul viitor, fiind cu gândul la grupa Ligii Campionilor. După ce a anunţat că echipa sa va fi cap de serie şi în play-off-ul competiţiei, dacă va lua titlul în Liga 1, patronul campioanei a trecut la fapte.

Becali susţine că îl va convinge pe Darius Olaru să rămână la FCSB şi în stagiunea viitoare, chiar dacă jucătorul cotat la 7.5 milioane de euro a avut mai multe oferte înainte de accidentare, fiind extrem de aproape de un transfer la Genoa lui Dan Şucu.

Gigi Becali: „I-am oferit lui Darius Olaru un salariu de 500.000 de euro”

Becali a negociat deja cu căpitanul roş-albaştrilor, căruia i-a promis un salariu anual de 500.000 de euro, plus prime cu ajutorul cărora poate ajunge la 700.000 de euro câştigaţi pe sezon. Mijlocaşul de 26 de ani a fost decisiv în această campanie cu 15 goluri şi 7 assist-uri, în cele 30 de meciuri adunate.

„Am vorbit cu Olaru. I-am zis că dacă ne calificăm în Liga Campionilor îi fac eu 500.000 de euro pe an, plus prime. O să ia 700.000 de euro pe an. Mi-a zis: ‘Nici nu mă gândesc la bani, nea Gigi’.

Olaru este posibil să fie în ultimele trei etape din play-off. Noi vrem să devenim campioni în Giulești, să abitreze Șumudică și el campionatul (n.r. râde)”, a spus Becali, citat de digisport.ro.