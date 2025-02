Gigi Becali, anunţul momentului la FCSB! Dezvăluire uriaşă după victoria cu PAOK. "E aur" - Antena Sport

„E simplu. Am jucat 10 contra 11 în repriza a doua. Am făcut două greşeli, una la o fază fixă şi încă una. Este o victorie fake. Am avut o primă repriză fantastică pentru nivelul acestei competiţii.

Am preluat conducerea şi am avut mai multe şanse de a marca al doilea gol, dar ăsta e fotbalul. Calificarea rămâne deschisă, va fi decisă la Bucureşti”, a declarat Răzvan Lucescu, citat de sport24.gr.