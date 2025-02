"M-ai omorât cu el!" Marius Şumudică, înainte de Farul - Rapid: "Stai cu el în bloc?" - Antena Sport

Acum, Marius Șumudică a dezvăluit că vrea să își termine contractul cu Rapid. Astfel, tehnicianul nu ia în calcul o plecare din Giulești, până la finalul înțelegerii cu Dan Șucu și Victor Angelescu.

„În Golf au anunțat toate televiziunile că semnasem. Mă sunau prietenii pe care îi am în Golf să mă întrebe când aterizez. Am refuzat toate ofertele. Am spus că eu când am semnat cu Rapid nu mă interesează nimic.

Vreau să termin contractul cu Rapid. Vedem dacă voi îndeplini obiectivele. Nu-mi place să stau acasă. Dacă vin domnul Șucu sau Angelescu să-mi zică să plec, ne strângem mâna și am plecat. Alți factori nu mă vor face să plec.

Ar fi urât să spun dacă sunt factori care să-mi anunțe plecarea. Ar fi urât să vorbesc. Situația de la club este ok. Mai departe fiecare, eu știu… În viață e ușor să faci rău, mai greu bine”, a spus Marius Șumudică.