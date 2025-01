"Mă opresc, nu mai antrenez" Marius Şumudică a răbufnit după un atac al lui Cornel Dinu! - Antena Sport

Marius Şumudică a reacţionat vehement la o declaraţie a lui Cornel Dinu despre Aaron Boupendza. Dinu susţinea că Boupendza are mai multe kilograme în plus, dar Marius Şumudică neagă acest lucru.

Şumudică a susţinut că Aaron Boupendza are greutatea optimă. Mai mult, a declarat că e gata să renunţe la meseria de antrenor dacă i se demonstrează că nu e aşa.

Marius Şumudică, revoltat după ce Cornel Dinu a susţinut că Aaron Boupendza are mai multe kilograme în plus!

„Dacă noi așteptăm ca Boupendza să ia mingea în gură și să intre cu ea în poartă, ne înșelăm. Când văd comentarii răutăcioase cum că are 6-7 kilograme în plus, eu îl duc la orice doctor și dacă are un singur kilogram în plus, mâine mă opresc, nu mai antrenez.

Haideți să fim corecți, să începem anul așa cum trebuie și să nu mai existe astfel de critici, numai să lovim în cineva..nu-și au rostul astfel de declarații. Rapid a venit la două puncte de play-off, ne batem cu șanse reale”, a declarat Marius Șumudică pentru digisport.ro.

„Cred că îi priește mâncarea din România, are 5 sau 6 kilograme în plus la cum se prezintă pe teren”, declara anterior Cornel Dinu despre Aaron Boupendza pentru fanatik.ro.