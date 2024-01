Marian Aioani, prima reacţie după ce a semnat cu Rapid! Ce a spus despre Horaţiu Moldovan - Antena Sport

Reclamă

Aioani a dezvăluit că a simţit să semneze cu Rapid, fiind convins că va face performanţă alături de trupa de sub Grant. De asemenea, portarul a avut un mesaj şi pentru suporterii giuleştenilor.

„Mă bucur că sunt aici şi sper să facem o treabă foarte bună. Am simţit să vin la Rapid. Am simţit că este un proiect bun şi că va fi ceva de succes, că acesta este drumul cel bun pentru mine. Am vorbit chiar de dimineaţă cu Horaţiu, mi-a urat succes!

Suporterii Rapidului sunt foarte frumoşi, de fiecare dată când joacă în Giuleşti, împing echipa spre victorie şi acesta este un lucru foarte important pentru că trebuie să existe o conexiune între suporteri şi echipă”, a declarat Mihai Aioani, conform paginii de Facebook a celor de la Rapid.

Marian Aioani, prezentat oficial la Rapid

Marian Aioani a fost prezentat oficial la Rapid. Portarul s-a alăturat clubului de sub Grant, după plecarea lui Horaşiu Moldovan la Atletico Madrid. Aioani a semnat cu giuleştenii un contract valabil pe trei sezoane şi jumătate.

Rapid a reuşit să efectueze astfel cel de-al cincilea transfer, în această iarnă. Giuleştenii i-au mai transferat pe Florent Hasani, Ermal Krasniqi, Borisav Burmaz şi Damjan Djokovic.

Marian Aioani se va alătura lotului condus de Cristiano Bergodi de mâine, şi va începe pregătirile pentru derby-ul cu Dinamo, de sâmbătă. Portarul de 24 de ani a bifat 27 de meciuri la Farul, în prima parte a sezonului, în toate competiţiile. „Rapid continuă seria transferurilor, reușind să îl achiziționeze pe Marian Aioani, goalkeeperul campioanei Farul Constanța. În vârstă de 24 de ani, Aioani a semnat cu Rapid un contract valabil pe trei ani și jumătate, urmând să se alăture lotului antrenat de Cristiano Bergodi chiar de mâine. În prima parte a campionatului, Marian a jucat în 18 meciuri din Superligă, dintre care cinci au fost încheiate fără gol primit. În total, a bifat 27 de jocuri în actualul sezon”, au transmis cei de la Rapid, pe site-ul oficial al clubului.

