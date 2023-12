Mario Camora s-a prăbuşit emoţional după Sepsi - CFR Cluj 2-1: "Nimic nu mai merge! Nu se mai poate aşa!" - Antena Sport

Mario Camora s-a prăbuşit emoţional după Sepsi – CFR Cluj 2-1

Camora spune că nu mai înţelege nimic din ceea ce se întâmplă la echipa sa Mario Camora s-a prăbuşit emoţional după Sepsi – CFR Cluj 2-1. Camora spune că nu mai înţelege nimic din ceea ce se întâmplă la echipa sa.

CFR Cluj a fost învinsă de Sepsi şi a rămas la 8 puncte în spatele celor de la FCSB. La finalul partidei, Mario Camora cu greu şi-a putut găsi cuvinte, însă a folosit cuvinte dure despre situaţia echipei.

„Nu știu ce să zic. Am avut 3-4 șanse să facem 2-0, meciul ar fi fost gata. Am luat gol, echipa a căzut din punct de vedere psihic. A fost un moment greu pentru noi. Rezultate atât de slabe nu am mai avut niciodată. Cred că nici în somn nu am prins aşa ceva. Distanţa e mare, sper să recuperăm până la final. Dar trebuie să facem mai mult, să dăm mai multe goluri. Plecăm din nou cu o înfrângere, dar aşa nu se mai poate. Nici nu mai ştiu de ce să vă spun, sunt foarte supărat. Nimic nu mai merge„, a spus Mario Camora la digisport.ro.