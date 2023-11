Marius Lăcătuș și Ion Crăciunescu nu s-au ferit de cuvinte după înfrângerea drastică a Farului cu Voluntari: "Jenant" - Antena Sport

Cred că în prima repriză Voluntariul a avut trei contraatacuri unde a marcat 3 goluri, iar după aceea, în repriza a doua, este foarte greu să revii, după ce eşti condus cu 3-0 de echipa gazdă.

„Am început meciul foarte bine”

(n.r.: Ce vă îngrijorează mai mult, că nu acumulaţi puncte sau jocul?) Am spus, am început meciul foarte bine. Primele 10 minute am arătat foarte-foarte bine. Până la primul gol.

Lucrul pe care îl făceam înainte foarte bine, să revenim de la 1-0 sau 2-0 pentru adversar, acum nu mai putem să îl facem. Traversăm un moment dificil, dar aşa cum am făcut-o sezonul trecut, cu acelaşi lot, eu sunt convins că vom reveni şi sper să ne îndeplinim obiectivul, acela de a intra în playoff.

(n.r.: A contat foarte mult că a lipsit Gică Hagi) Bineînţeles că e un plus prezenţa lui pe margine. Din păcate, nu îl vom avea nici la Iaşi. Sperăm acolo să facem un rezultat pozitiv, astfel încât ca la întoarcerea lui Gică situaţia să fie mai bună.

„Jucătorii care au câştigat campionatul trebuie să tragă căruţa şi să fim acolo unde ne dorim”

(n.r.: Jucătorii au găsit vreo explicaţie?) Nu am vorbit cu ei, sunt conştient că suferă foarte mult, la fel ca noi. Repet, este aproape acelaşi lot ca anul trecut, când am ieşit campioni, dar sunt momente în viaţa unei echipe pe care trebuie să le gestionezi pentru că ai jucători care, anul trecut, repet, au câştigat campionatul. Tot ei trebuie să tragă căruţa din această perioadă dificilă şi să fim acolo unde ne dorim.

E greu să dăm vina pe echipele naţionale, dar dacă ne uităm, mereu cei care joacă la echipele naţionale după aceea nu au evoluţii foarte bune, este şi stare de oboseală. Nu ştiu cât se antrenează acolo pentru că e greu la echipa naţională să faci antrenamentele pe care le faci la club. Antrenorii echipelor naţionale, având la dispoziţie foarte puţin timp, fac doar aşezare tactică şi mai puţin partea fizică. Nu este aceasta cauza principală”, a declarat preşedintele Farului, Gică Popescu, după FC Voluntari – Farul 4-2.