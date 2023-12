Marius Ștefănescu a răsuflat ușurat după victoria fabuloasă cu CFR Cluj: „Suntem pe drumul cel bun” - Antena Sport

Reclamă

„Un meci cu două reprize diferite. prima ne-au cam dominat. E bine că am luat cele 3 puncte. Este un lucru foarte bun, acesta este obiectivul nostru. Sper ca şi la Sibiu să câştigăm şi să rămânem în primele 6 echipe. E clar că Mister ne-a spus câteva lucruri şi am reuşit să le punem în practică.

Toţi jucătorii au intrat bine şi acesta este un plus. Am avut nişte emoţii la VAR. La orice gol se aşteaptă 3-4 minute, dar până la urmă este bine că am reuşit să câştigăm. După 6 înfrângeri, atmosfera nu avea să fie bună. Dar certurile au fost doar în presă. Mă bucur că am revenit şi suntem pe drumul cel bun. A fost ziua domnului Dioszegi şi i-am făcut o bucurie”, a spus Marius Ştefănescu la digisport.ro.

Cum arată clasamentul şi lupta la titlu după primele 20 de etape

FCSB are 41 de puncte după 20 de etape, cu 8 mai multe decât CFR Cluj şi Universitatea Craiova, care au câte 33 de puncte. Pe locul 4 în clasament se află Rapid, cu 32 de puncte. Din etapa a 20-a mai este de jucat FC Botoşani – Dinamo, dar acest meci nu va influenţa partea superioară a clasamentului.

1.FCSB – 41 de puncte

2. CFR Cluj – 33 de puncte

3. Universitatea Craiova – 33 de puncte

4. Rapid – 32 de puncte

5. Sepsi – 29 de puncte

6. Universitatea Cluj – 29 de puncte

7. Farul Constanţa – 29 de puncte

8. Hermannstadt – 28 de puncte

9. Petrolul – 27 d epuncte

10. Otelul – 26 de puncte

11. FC U Craiova – 24 de puncte

12. FC Voluntari – 24 de puncte

13. Poli Iaşi – 23 de puncte

14. UTA – 23 de puncte

15. Dinamo – 10 puncte

16.FC Botoşani – 9 puncte

CFR Cluj a ratat şansa de a se apropia de FCSB Într-o primă repriză pe care a controlat-o, CFR a marcat prima, prin Tachtsidis, în minutul 32, cu un şut din afara careului. După numai cinci minute, Bîrligea a avut un gol anulat, iar gazdele au reuşit egalarea în minutul 70, prin Kallaku, jucător introdus pe teren la pauză. Tot un jucător nou intrat a dat lovitura pentru Sepsi, Damaşcan marcând golul victoriei pentru gazde în minutul 85. Sepsi s-a impus cu 2-1, a reuşit prima victorie din istorie pe teren propriu în faţa clujenilor şi a treia victorie consecutivă în campionat.