Marius Ştefănescu, prima reacţie după "dubla" spectaculoasă din Sepsi - Dinamo 2-1: "Chiar aveam nevoie de goluri!" - Antena Sport

„A fost un meci greu, dar zic eu că am început foarte bine, mai ales în prima repriză am practicat un fotbal bun. Am reuşit să înscriem de două ori. Ştiam că şi Dinamo va ieşi la joc în a doua repriză. Am mai avut câteva ocazii, trebuia să închidem jocul. E bine că am reuşit să câştigăm şi ne-am apropiat de play-off.

Am cerut mingea în adâncime, ştiam că Rodriguez are calitatea. Mi-am făcut excelent preluarea, trebuie să ai puţin simţ. Mă bucur că am reuşit să înscriu, chiar aveam nevoie de goluri. Nu mi-am pus în cap să fiu golgheter, dar e clar că fiecare gol te motivează. Îmi doresc să ajut echipa cât mai mult.

Aşa este de fiecare dată când se schimbă un antrenor, fiecare are filosofia lui. Nu ştiu dacă poţi în 3 zile… este clar, are şi dânsul regulile lui, filosofia lui, trebuie să ne adaptăm la reguli.

E clar că urmează Cupa, dar noi suntem ca şi eliminaţi. Următorul meci contează şi ne dorim să câştigăm.

Este o grupă echilibrată la EURO 2024, cu un mic avantaj Belgia. Toată lumea ştie, dar în fotbal nu se ştie niciodată. Şi Elveţia avea un avantaj şi noi am fost pe primul loc. Până atunci mai este mult„, a declarat Marius Ştefănescu la digisport.ro.

Jucătorul dorit de FCSB a „distrus-o" pe Dinamo în 30 de minute Marius Ștefănescu a început excepțional de bine partida cu Dinamo, de la Sf.Gheorghe. Jucătorul celor de la Sepsi, care se află pe radarul mai multor formații importante din România, printre care și FCSB, s-a distrat cu apărarea „câinilor" la ambele goluri și a trimis balonul în plasă prin o serie de execuții de senzație. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a lovit pentru prima dată în minutul 11 al întâlnirii. La momentul respectiv, acesta a avut o cursă de senzație până în interiorul careului și a trimis balonul către poartă printr-un lob uluitor. Balonul trimis de acesta l-a suprins pe Golublovic, iar portarul „câinilor" a fost doar spectator la reușita de geniu a lui Ștefănescu. Jucătorul echipei patronate de Laszlo Dioszegi a reușit „dubla" în minutul 30 al întâlnirii. La momentul respectiv, acesta a primit o pasă bună în interiorul suprafeței de pedeapsă și a trimis mingea, plasat, printr-un șut din prima, în plasa porții lui Golubovic. Astfel, după aceste reușite, Marius Ștefănescu a ajuns la 5 goluri în tricoul echipei sale, de la startul noului sezon de Liga 1. În clasament, Sepsi se află pe locul 10, cu 23 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne pe penultimul loc al ierarhiei Superligii, 15, cu doar 10 puncte adunate. SEPSI: Niczuly – D. Ciobotariu, Ninaj, Kecskes, Oteliţă – Alimi – R. Varga (Damaşcan 63), J. Rodriguez, C. Matei (N. Păun 90+2), M. Ştefănescu (Kallaku 81) – Safranko (Rondon 81). ANTRENOR: Bernd Storck DINAMO: Golubovic – Lucas de Araujo, Patriche, R. Grigore (C. Costin 73) – Moura, Bani (Politic 46), Ilic, Iglesias, Amzăr – Ghezali, Hakim Abdallah (Goncalo Gregorio 46). ANTRENOR: Zeljko Kopic Cartonaşe galbene: M. Ştefănescu 45+1, D. Ciobotariu 68

Arbitri: Radu Petrescu – Radu Adrian Ghinguleac, Mihai Marius Marica – Florin Andrei

Arbitri VAR: Marian Barbu – Doru Claudiu Lucaciu

Observator: Eduard Dumitrescu