Marius Şumudică a tras un mare semnal de alarmă legat de situaţia de la Rapid: "Ar fi un eşec mare!" L-a lăudat pe Dan Şucu - Antena Sport

Cred că putem da un verdict după această etapă intermediară.

(n.r: Cam nasol pentru Rapid să nu prindă cupele europene. 7.5 milioane de euro a investit Dan Şucu) Enorm, buget extraordinar de bun.

Eu am luat un campionat, e adevărat, a trecut destul de mult timp, şi ştiu cum funcţiona atunci, cu cesiuni, nici n-aveam apă caldă.

„Eu nu ştiu dacă George Copos, într-o singură campanie, a băgat 7-8 milioane în transferuri”

Într-un an jumate am produs în jur de 17 milioane de euro. Nu numai eu, Coman, împreună cu echipa. Au făcut o analiză, 17 milioane de euro au intrat în club într-un an şi câteva zile. Cu tot ce s-a adunat, 17 milioane profit.

Tu nu pune doar cei 7 milioane şi ceva, Rapid are un buget cumulat care duce la mult mai mult, este buget de campioană. Buget de locurile 2-3 uşor. Stabilitatea pe care ţi-o dă domnul Şucu, cu salariile la zi. Asta e lux, nu e normalitate. În Turcia se întârzie salariile 3-4 luni.

Eu, dacă aș fi jucător, aș prefera să merg la Rapid și să îmi iau banii la zi decât să mă împrumut și să-i iau peste 3-4 luni sau să mă duc la FIFA. E foarte greu să ții o echipă, sunt costuri foarte mari colaterale. Ar fi un eșec mare (n.r.: ca Rapid să nu prindă cupele europene). Eu nu știu dacă George Copos, într-o singură campanie, a băgat 7-8 milioane în transferuri. Eu, cu investițiile astea, luam campionatul cu Rapid", a declarat Marius Șumudică la fanatik.ro. „Campioana o să aibă mari probleme!" Marius Șumudică a făcut praf 2 jucători de la FCSB, după 2-2 cu Rapid! Marius Șumudică a făcut praf doi jucători de la FCSB, după 2-2 cu Rapid! Tehnicianul a vorbit despre meciul de pe Arena Națională și a făcut o serie de comentarii. „Șumi" a criticat 2 vedete din lotul liderului din Liga 1, după prestația din derby-ul de pe Arena Națională. Partida din etapa a 5-a a playoff-ului s-a văzut în format LIVE TEXT pe AS.ro. Antrenorul declarat rapidist convins este de părere că Adrian Șut și Mihai Lixandru nu au avut o prestație bună în derby. Marius Șumudică a spus că FCSB va avea probleme atunci când va încerca să iasă din presing cu cei doi, având în vedere că cei doi au avut probleme în fața formațiilor agresive.

„Rapid a fost foarte agresivă în prima repriză și foarte inteligentă. Împinge liniile și joacă un 4-1-4-1. Blochează foarte bine mijlocul terenului, unde Adrian Șut și Mihai Lixandru nu au făcut o partidă foarte bună.

În momentul în care campioana țării, FCSB, încearcă să iasă din presing cu cei doi o să aibă mari probleme. Cum a dat de o echipă mai agresivă, care știe să facă presiune în treimea adversă, a avut probleme. Șut, pus sub presiune, greșește”, a spus Marius Șumudică, la primasport.ro.

