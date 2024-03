„M-a contactat!” Marius Șumudică, răspuns direct după ce Adrian Mititelu l-a chemat la FCU Craiova - Antena Sport

Reclamă

„Da, m-au contactat și am refuzat. Am mulțumit frumos și asta a fost. Nu m-am dus la Ploiești, unde am prieteni, nu m-am dus la Voluntari, unde doar treceam strada, nici vorbă să mă duc la Craiova în plin play-out! Până nu se termină campionatul nu iau nicio echipă”, a spus Marius Șumudică, potrivit gsp.ro.

În prezent, antrenorul celor de la FCU Craiova este Nicolo Napoli, care și-a început al 10-lea mandat pe banca oltenilor la începutul acestei luni. Totuși, este de așteptat ca Adrian Mititelu să îl schimbe rapid pe antrenorul italian, având în vedere că echipa a ajuns aproape de locurile care duc la retrogradarea directă în Liga a 2-a.

Adrian Mititelu Jr a făcut praf un jucător de la FCU Craiova

„Prinţişorul Craiovei” s-a năpustit asupra lui Robert Popa şi i-a reproşat că a oferit detalii din vestiar.

„Nu ştiu ce a spus Popa. Faptul că nu mai este unitate a spus-o chiar Popa prin ce a declarat el. Faptul că vorbeşti de alţi colegi înseamnă că nu mai e unitate. Bine, Popa este un obişnuit al acestor declaraţii tâmpite. Popa care susţinea că l-am scos din echipă eu… eu am fost primul care a postat chiar pe Facebook, disperat să intre Popa în poartă.

Acum un an şi jumătate a spus că am vrut să îl bat. Are nişte tulburări de personalitate câteodată Popa, dar este un talent imens şi care astăzi a apărat foarte bine. Are aceste scăpări la interviuri, probabil şi din frustrare, şi datorită vârstei… a fost de mic la loturile naţionale şi poate spera şi el că, dacă echipa ar fi evoluat altfel şi evoluţiile lui erau altele.

Semnalul de alarmă se ridică în vestiar, nu la interviuri. Semnalul de alarmă pot să îl ridic eu, poate să îl ridice antrenorul, nu să îl ridice un jucător”, a declarat Adrian Mititelu Jr la conferinţa de presă.

