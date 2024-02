"Mi-a zis soția că am fost bombă!" Alex Chipciu, recital la interviuri după ce a încurcat-o pe FCSB: "Ei au testosteron mult!" - Antena Sport

Reclamă

„Am văzut că lumea zicea că puteam lua 3 puncte, dar în teren a fost meci greu. OK, am ratat un penalty, dar a fost meci greu, de luptă, nu am riscat nici noi, nici ei. Rămânem în lupta pentru play-off, am făcut egal și la Craiova, după o repriză slabă, dar apoi în a doua am jucat bine. Am demonstrat cu echipele puternice că ne ridicăm la nivelul lor. Acum va fi un meci de totul sau nimic cu Sepsi, au pierdut și ei, trebuie să ne batem până la ultima etapă.

Am vorbit cu soția și mi-a zis că am fost bombă, dar e greu să te ții după Coman, după Olaru, sunt tineri, puternici, au testosteron mult. Cred că ne-a incomodat terenul și pe ei și pe noi, e un teren foarte prost.

Nu poți să pasezi, ei sunt tehnici, noi asta lucrăm mereu la antrenamente, să pasăm, dar nu se poate, dai pe lângă minge, se înfundă gheata, de aceea nu este nici spectacol. Gazonul a fost pus acum și deja e stricat, incredibil, costă și atât. Avem stadioane, nu avem gazoane.

Am pregătit meciul să nu îl las pe Coman liber, că el stă pe acolo, dacă te prinde dă o diagonală, gol. Am stat acolo aproape, am făcut sprinturi scurte, nu ca atunci când eram tânăr, atunci alergam ca dementul.

Cu echipele de sus ne-am ținut bine, poate cu CFR avem o performanță dezastruoasă, mai ales la ei, că acasă ne descurcăm.Toate echipele sunt aproape, e și UTA, trebuie să ne descurcăm. Avem Sepsi, teren bun, apoi cu Farul aici. Eu vreau să jucăm cu presiunea play-off-ului, dar cu șanse reale.

Eu am impresia că nu mai suntem mulțumiți cu nimic, nu mai vedem nimic bun. Păi noi am făcut egal la Craiova și nu eram mulțumiți. Azi am jucat cu un debutant, nu știu dacă Rus a mai jucat la seniori, a intrat Szilaghi, Ilie, păi ne comparăm tinerii noștri cu Olaru sau Coman? Așa a fost și cu finala Cupei. Nu mai vedem lucrurile bune. Toată lumea vrea play-off, dar noi avem obiectiv 7-9, trebuie să fim realiști, să vedem și ce este bine. Mie îmi place să fiu mai pesimist spre echilibrat. Eu vreau să văd și răul că dacă ești prea optimist vine Oțelul și te bate” a declarat Alex Chipciu la finalul meciului, potrivit iamsport.ro. U Cluj – FCSB, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 26-a La Cluj, Gorcea a intervenit excelent la şutul lui Florinel Coman, în minutul 11, apoi portarul gazdelor a intervenit şi la lovitura liberă executată de Coman, în minutul 13. Două minute mai târziu clujenii au primit penalti la intervenţia lui Lixandru asupra lui Nistor. Acelaşi Dan Nistor a executat lovitura de la 11 metri şi Târnovanu a respins în prima fază, mingea a ajuns tot la Nistor, care a şutat în colţul opus, însă Târnovanu a revenit şi a prins. Până la pauză Alhassan a trimis puţin pe lângă poartă, în minutul 22, iar la cabine s-a intrat cu scor alb. La reluare FCSB a pus presiune pe poarta gazdelor, dar nu a reuşit şă marcheze. Clujenii au echilibrat jocul şi l-au pus la încercare pe Târnovanu, dar scorul a rămas 0-0. FCSB conduce în clasament cu 55 de puncte, având un avans de şapte puncte faţă de Rapid, ocupanta locului secund. Universitatea Cluj este pe locul 8, cu 34 de puncte. U CLUJ: Gorcea – Chipciu, Masoero, Thallison, Roger – M. Rus (R. Silaghi 59), G. Simion (Doukoure 59), Bic (Fossati 85) – Nistor (V. Gheorghe 76) – Anselmo (F. Ilie 85), D. Popa. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău Reclamă

FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Antwi 46), Ngezana, Ov. Popescu, Radunovic – Lixandru, Şut, Alhassan (Luis Phelipe 46) – Oct. Popescu (Radaslavescu 76), Olaru, Fl. Coman. ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Anselmo 20, M. Rus 44, Masoero 55 / V. Creţu 28, Oct. Popescu 42, Luis Phelipe 75

Arbitri: Ovidiu Haţegan – Sebastian Gheorghe, George Neacşu – Mircea Ardelean

Arbitri VAR: Iulian Călin – Ferencz Tunyogi

Observator: Marcel Savaniu

