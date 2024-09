"Mi-am adus aminte de meciul cu FCSB" Reacţia lui Marius Măldărăşanu, după ce Hermannstadt a reuşit un egal cu CFR Cluj! - Antena Sport

Reacţia lui Marius Măldărăşanu, după ce Hermannstadt a reuşit un egal cu CFR Cluj! Marius Măldărăşanu, antrenorul lui Hermannstadt / Profimedia Images Reacţia lui Marius Măldărăşanu, după ce Hermannstadt a reuşit un egal cu CFR Cluj, a venit la finalul partidei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Antrenorul sibienilor a recunoscut că echipa lui a suferit în prima repriză. Măldărăşanu a spus că îşi doreşte ca Hermannstadt să lupte pentru accederea în play-off, ca în fiecare an. „Mi-am adus aminte de meciul cu FCSB” Reacţia lui Marius Măldărăşanu, după ce Hermannstadt a reuşit un egal cu CFR Cluj! Chiar dacă play-off-ul nu e un obiectiv pentru sibieni, Măldărăşanu speră ca echipa lui să fie măcar aproape de primele 6 echipe la finalul sezonului regular. În acest moment, Hermannstadt e pe locul 7, cu 13 puncte din 10 etape. „Trebuie să fiu realist, o primă repriză slabă. Ne-am ambiționat să jucăm scurt. Trebuia să ne adaptăm la stilul celor de la CFR. Repriza a doua a fost mai bună. Reclamă

CFR este echipa care ne-a pus cele mai mari probleme. Parcă mi-am adus aminte de meciul cu FCSB, când am pierdut cu 3-0. Un punct muncit, sunt mulțumit.

Am greșit multe pase și asta s-a întors împotriva noastră. Când am avut seria de rezultate pozitive am fost acolo (n.r. în lupta pentru play-off), chiar dacă sunt egaluri, punct cu punct se adună.

U Cluj se va bate la primele 3 locuri, au jucători experimentați. Ne dorim să rupem bariera aceasta, nu este un obiectiv să intrăm în play-off, dar vrem să fim acolo”, a declarat Marius Măldărăşanu pentru digisport.ro după Hermannstadt – CFR Cluj 0-0.

Hermannstadt – CFR Cluj 0-0. Clujenii au ratat şansa de a urca pe podium Hermannstadt – CFR Cluj 0-0, duelul din etapa zecea din Liga 1, a fost în format live text, pe AS.ro. Clujenii au ratat şansa de a urca pe loc de podium. Pentru acest lucru, aveau nevoie de victorie. CFR Cluj a obținut un egal în etapa precedentă. Echipa din Gruia a condus-o pe FCSB cu 2-0, însă campioana a revenit și a plecat cu un punct din Ardeal. CFR Cluj e acum pe locul 4 în Liga 1. Ardelenii au un punct mai puţin decât Dinamo, dar şi un joc mai puţin disputat. Hermannstadt: Muţiu- Oroian, Găman, Ionuț Stoica, Goncalves – Murgia, Ivanov – , Balaure, Deaconu, Ianis Stoica – Chițu.

Rezerve: Căbuz, A. Pop, F. Bejan, I. Căpuşp, Biceanu, A. Luca, D. Neguţ, I. Gândilă, S. Bus, K. Kujabi, R. Popescu, N. Antwi

Antrenor: Marius Măldărășanu CFR Cluj: M. Popa – Abeid, Boben, Bolgado, Rocha – Fica, Tachtsidis, Djokovic – C. Deac, L. Munteanu, M. Kamara.

Rezerve: Hindrich, J. Malic, I. Peteleu, F. Iacob, Kresic, V. Gyorgy, K. Keita, C. Filip, A. Artean, A. Păun, V. Postolachi, P. Michael

Antrenor: Dan Petrescu Arbitru: Adrian Cojocaru / Asistenţi: Sebastian Gheorghe şi Romică Bîrdeş / Arbitru VAR: Iulian Dima / Asistent VAR: Claudiu Marcu Stadion: Municipal (Sibiu) CFR Cluj este neînvinsă de cinci runde în Liga 1. Înaintea derby-ului cu FCSB, clujenii au avut o serie de trei victorii, reușind să se impună în confruntările cu Farul, Botoșani și Unirea Slobozia.

După nouă meciuri jucate, CFR Cluj are 15 puncte. Clujenii au un meci în minus disputat față de celelalte echipe, având o restanță cu Oțelul.

De cealaltă parte, și Hermannstadt avea moral excelent înaintea confruntării cu CFR Cluj. Sibienii erau neînvinși de trei etape, în ultima rundă remizând cu UTA, în deplasare, scor 1-1. Ei acum au ajuns la 4 meciuri la rând fără înfrângere.

