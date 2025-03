"Mi-e ruşine!" Marius Şumudică şi-a făcut praf jucătorii, după FC Hermannstadt - Rapid 1-0: "Nici dacă luam de la juniori nu arătam în halul ăsta" - Antena Sport

Marius Şumudică a răbufnit după meciul FC Hermannstadt – Rapid, scor 1-0, din ultima etapă a sezonului regular. Neguţ a marcat golul victoriei pentru sibieni în minutul 90+5, iar giuleştenii vor începe play-off-ul de pe locul 6, cu 23 de puncte.

La finalul meciului de la Sibiu, Marius Şumudică a fost extrem de dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi şi a anunţat că va avea grijă ca acest lucru să se schimbe săptămâna viitoare.

Marius Şumudică şi-a pus la zid jucătorii, după FC Hermannstadt – Rapid 1-0: „Când tratezi meciul aşa, Dumnezeu te pedepseşte”

Antrenorul celor de la Rapid a avut un discurs dur şi nu şi-a menajat jucătorii, fiind de părere că nici în cazul în care ar fi venit cu juniori la acest meci, jocul nu ar fi arătat aşa. Rapid nu a avut şut pe poartă în meciul de la Sibiu:

„Se întâmplă. Îmi pare rău pentru Ignat. E un jucător tânăr. M-a deranjat atititudinea de azi. Am venit ca în vacanţă, că Sibiul e un oraş frumos. E o problemă pe care o voi discuta cu ei. Când tratezi meciul aşa, Dumnezeu te pedepseşte. Se întâmplă. E un jucător tânăr. Să treacă peste. Am arătat ca o echipă care se mulţumeşte cu puţin. Mă ocup săptămână asta. Nu am crezut că putem să arătăm în halul ăsta. Nici dacă iau jucători de la juniori nu arătăm aşa.

Cu asemenea mentalitate nu poţi să ai rezultate. Mi-e ruşine de oamenii ăştia care au venit. Ce să spun în faţa lor. Să nu câştigi un duel. Şi un punct dacă luam azi făceam 24 de puncte nu 23″, a declarat Marius Şumudică, la digisport.ro.