Mihai Lixandru a dat cărţile pe faţă după atacurile lui Gigi Becali: "Nu îmi e frică de nimic, aşa e la FCSB" - Antena Sport

A fost un clinci, mi-am sucit glezna. Eu zic că o să fie ok. O victorie muncită, pe un teren greu. A fost o perioadă încărcată şi grea. Ne bucurăm că am luat puncte, că am intrat în Europa League, acum băieţii au timp să pregătească următoarele meciuri.

A fost o onoare să port banderola. Lucrurile se întâmplă foarte repede, convocarea la naţională, Europa League. Încerc să ţin pasul şi să muncesc la fel”, a declarat Mihai Lixandru pentru digisport.ro după ce a părăsit terenul accidentat.