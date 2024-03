Mihai Rotaru a anunţat când vinde Universitatea Craiova! A spus şi ce buget uriaş ar avea echipa în acest sezon - Antena Sport

Reclamă

Lumea ne acuză că nu am luat un campionat, noi ca și buget am fost în permanență pe locul trei. Pe locul întâi a fost CFR, apoi FCSB și noi. Anul acesta avem un buget de 12 milioane de euro, plus transferuri de 1 milion și ceva. Cred că sărim de 13 milioane și 200.000 de euro.

Suntem al treilea buget, cred că și Rapid va veni lângă noi. Banii înseamnă foarte mult oriunde, dar în special în fotbal. Fac diferența. O echipă ca CFR cu buget mult mai mare care avea 18, 20 de milioane a terminat pe primul loc cinci ani la rând”, a declarat Mihai Rotaru pentru fanatik.ro.

Reclamă

Mihai Stoica a reacţionat după ce Mihai Rotaru a spus că FCSB va pierde titlul: „Nu înţeleg care e problema! Stop joc!”

Mihai Stoica a reacţionat după ce Mihai Rotaru a spus că FCSB va pierde titlul din cauza faptul că nu are o bancă de rezerve puternică. Mihai Stoica a spus că nici Universitatea Craiova nu are un lot echilibrat.

Mihai Stoica nu îşi face probleme că FCSB ar putea pierde titlul din cauza lotului subţire de jucători. Oficialul de la FCSB a spus că şi pe vremea lui Bourceanu şi Pintilii, perioadă în care echipa lui Becali a fominat fotbalul din România, nu era o o bancă de rezerve atractivă.

„Mihai Rotaru ne-a făcut o radiografie. Povestea cu jucătorul U21 se poate dezvolta simplu. Avem U21, Octavian Popescu cu variante Radaslavescu și Pandele. Craiova are Baiaram cu variantă Danciu și atât, stop joc. Nu înțeleg care e problema.

Reclamă 4 / 0/3

Când iese Coman, intră Miculescu. Când iese Olaru, intră Alhassan. Când iese Mitriță, cine intră? E posibil ca bancă noastră să fie scurtă, dar, din experiența acumulată în calitate de conducător, am avut performanțe când am avut echipe cu banca foarte scurtă, cum a fost generația 2004-2006 la Steaua. La Urziceni aveam bancă, era un lot echilibrat. Nici cu generația lui Pintilii și Bourceanu n-am avut o bancă foarte atractivă. Cum adică avem bancă zero? Ovidiu Popescu asigură orice poziție. Dacă nu va prelungi cu noi și va rămâne liber, va avea oferte de la mai mult de jumătate din echipele de prima ligă. Există orice posibilitate. Deocamdată nu negociem, ne interesează să vedem cum terminăm. Una e să iei campionatul după 10 ani, alta e să te uiți iar cum câștigă alții. Pentru mine ar fi ideal ca noi să intrăm cu 6 puncte reale distanță față de locul 2. 6 puncte ar fi ideale, dar poți intra cu mult mai puține. N-avem meciuri ușoare. Jucăm cu Petrolul și în deplasare cu Rapid”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...