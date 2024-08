Mihai Rotaru anunţă noi transferuri, după ce Universitatea Craiova a urcat pe primul loc: "Suntem all-in!" - Antena Sport

„Mitriță trebuie felicitat pentru că a jucat în seara asta, pentru că are propunere de contract din afară. Am avut o înțelegere că vom sta la masă (n.r.- negocierilor). El are un contract bun pe trei ani din zona Golfului. A jucat cu riscul de a se accidenta. Nu e ușor să lași câteva milioane de euro.

Universitatea Craiova supraviețuiește. Nu s-a pus problema așa (n.r.- să plece gratis). Avem ofertă. Avem două oferte din afară, dar una e și cu salariul pe masă. Oferta e venită de câteva zile. Alex nu mai are 20 de ani, face 30 de ani”, a spus Mihai Rotaru la digisport.ro.