Mihai Rotaru i-a ironizat pe jucătorii lui Gigi Becali după Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-0! - Antena Sport

Mihai Rotaru i-a ironizat pe jucătorii lui Gigi Becali după meciul echipei sale de la Sibiu, încheiat cu scorul de 0-0.

Rotaru a pus rezultatul final pe seama faptului că jucătorii săi sunt obosiţi. 5 titulari obişnuiţi nu s-au aflat în primul 11 la meciul de la Sibiu cu Hermannstadt.

„Nu pot să fiu fericit dacă nu am marcat. Este un pas în plus față de sezonul trecut pentru că anul trecut am pierdut la Sibiu. Am jucat fără cinci potențiali titulari. Screciu, Anzor, Baiaram, Mitriță și Bancu. (n.r.: Bancu) A venit deja la lot, dar avea nevoie de vacanță. Altfel, ar fi fost o suprasaturație fizică”, a declarat Mihai Rotaru la digisport.ro.

Atunci când i s-a dat exemplul lui Târnovanu, Şut şi Olaru, care s-au întors de la EURO 2024 şi au mers direct la echipa de club, Mihai Rotaru a replicat: ”Cei de la FCSB au jucat mai puțin”.

Nicuşor Bancu a fost integralist în cele 3 meciuri din grupă de la EURO 2024. Cu Olanda el nu a jucat fiindcă a fost suspendat.