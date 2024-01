Mihai Rotaru plănuieşte transferul iernii! Jucătorul pe care vrea să îl repatrieze, după modelul Alexandru Mitriţă! - Antena Sport

Reclamă

Nu ar fi prima mutare de acest gen pe care ar reuşi-o Mihai Rotaru. Ivan, Vătăjelu, Screciu, Gustavo, Rocha, Acka, Martic, Mitriță și Fedele au fost readuşi la Universitatea Craiova în acelaşi stil.

Fostul preşedinte al Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, a declarat că echipa patronată de Mihai Rotaru are nevoie de un „optar”, exact profilul lui Cicâldău.

”Acum am închis telefonul, am vorbit cu Ivaylo (n.r.- Petev) despre doi jucători. Ne intrereseaza mai multi, dar cu doi suntem mai avansați. Fundaș central, unul dintre ei, acolo am avut accidentări, iar pe celălalt nu pot să vi-l spun în momentul acesta, sunt superstițios.

Nu e portar. David (n.r.- Lazar) s-a prezentat foarte bine în meciul de Cupă, Popescu e ok. Avem doi portari valoroși și încă un tânăr foarte bun”, declara Mihai Rotaru pentru digisport.ro.

Andrei Ivan a intrat într-un „con de umbră” la Universitatea Craiova, traversând un sezon modest. Acesta a pierdut chiar primul 11 al oltenilor, în ultimele două meciuri din 2023. Mihai Rotaru i-a amintit lui Andrei Ivan de momentele din 2020, atunci când atacantul traversa de asemenea o perioadă delicată. La momentul respectiv, atacantul revenea la Universitatea Craiova, după sezonul petrecut în Rusia, la Krasnodar. De asemenea, patronul Universităţii Craiova a mai declarat că după acel episod, Ivan a devenit unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1, fiind de păere că fiecare fotbalist traversează şi momente nefaste. „I-am adus aminte lui Ivan de un moment din 2020, atunci când era într-o situație delicată” „Am vorbit cu Ivan înainte să plec. I-am adus aminte un moment din 2020. Atunci era într-o situație delicată din punct de vedere sportiv. În anii 2021, 2022 a fost printre cei mai buni jucători din România, cu siguranță în top trei, asta înseamnă că se poate. Anul 2024 poate fi bun sau extraordinar. În viața fiecărui sportiv sunt și momente mai puțin faste”, a declarat Mihai Rotaru, conform digisport.ro. Andrei Ivan a bifat 21 de meciuri pentru Universitatea Craiova, în acest sezon. Atacantul de 26 de ani a reuşit să marcheze doar trei goluri şi să ofere două assist-uri. Reclamă

Universitatea Craiova a încheiat anul pe locul 3, cu 34 de puncte. Echipa din Craiova are cu un punct mai mult decât Rapidul, care se află pe locul 4, dar e cu două lungimi în spatele lui CFR Cluj, aflată pe 2. Universitatea Craiova are 10 puncte mai puţin decât liderul FCSB.