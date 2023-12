Mihai Stoica a făcut praf un jucător al lui U Cluj după umilinţa din Gruia: "Nu mă miră că greşeşte flagrant. Se răzbună cu noi" - Antena Sport

Reclamă

Te aștepți la mult mai multă agresivitate într-un derby. Nu mă miră că Mitrea greșește flagrant la unele faze. Mitrea, când era la Craiova, a avut o evoluție oscilantă cu Farul, în sezonul trecut. El doar cu noi se răzbună.

Chiar nu înțeleg cum joacă în locul lui Miron. Am văzut cum a jucat U Cluj cu Rapid și mi s-a părut una dintre cele mai tari echipe din campionat. Poate că ăștia sunt ei fără Nistor.

Îmi doresc în play-off echipe care să nu abordeze diferit partidele în funcție de adversar. Dar nu se va întâmpla. Depinde în locul cui ar fi U Cluj în play-off”, a declarat Mihai Stoica pentru orangesport.ro.

Nu e prima oară când Mihai Stoica vorbeşte de o răzbunare a lui Mitrea pe FCSB

Mihai Stoica a avut şi în trecut un discurs în care vorbea de o răzbunare a lui Bogdan Mitrea pe FCSB, echipă la care a evoluat un sezon. Mitrea nu a avut evoluţii strălucite la „roş-albaştri” şi s-a întors ulterior la formaţia de la care fusese împrumutat, Ascoli.

„Am văzut că Mitrea e bucuros şi se răzbună împotriva noastră… Ok, a marcat, bravo lui dar nu înţeleg ce motiv are de răzbunare.

Că pe la noi, săracul, nu putea să marcheze nici măcar unui jucător de divizia C când am jucat cu Suceava. Am fost foarte bucuros când am aflat că vine la noi, am zis că a jucat în Italia, la Ascoli, dar după, la noi… săracul… la noi tremura şi la încălzire. Asta este, ce să faci. Unii sunt pentru presiune, alţii sunt pentru echipe din astea care nici aşa, nici aşa. Dacă erai mare sculă şi te dădea cineva afară, dar când tu… Mă rog..", declara anterior Mihai Stoica pentru sursa citată. Bogdan Mitrea a marcat în meciul FCSB – U Cluj 2-2 Bogdan Mitrea a înscris în acest an, pe 2 octombrie, în meciul FCSB – U Cluj 2-2. Mitrea a dat golul cu care clujenii au egalat-o pe FCSB, în minutul 88. „Plecăm cu un punct, e a treia oară când dau gol împotriva lor. Mă bucur de fiecare dată, e așa o mică revanșă", spunea Bogdan Mitrea după meci. Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece de la U Cluj: „Jucătorii au nevoie de o altă persoană" Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece de la U Cluj. Tehnicianul a avut o reacție dură după eșecul uluitor cu CFR Cluj. Partida dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 4-0. Derby-ul Clujului, care a contat pentru etapa cu numărul 21 a sezonului de Liga 1, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„Nu demisionez, dar poate jucătorii au nevoie de o altă persoană. O să discut și cu cei din conducere, dar poate ar trebui să se gândească și la altă variantă. Sunt principalul vinovat după acest rezultat.

Nu are rost să vorbim de tactică, nu e nimic de analizat astăzi. Este o diferență de valoare, de pregătire. Unii jucători sunt destul de fricoși încă, au nevoie de timp pentru maturizare. Jucătorilor le-am spus că le mulțumesc, le-am urat o vacanță frumoasă.

Eu sunt responsabil pentru această formă slabă, pentru modul în care ne-am prezentat astăzi. Ideea este că nu demisionez, dar conducerea ar putea lua în calcul și varianta schimbării unui antrenor”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro.