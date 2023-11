Mihai Stoica a făcut un pact cu Cristi Săpunaru: "Am bătut palma cu el!" Anunţul neaşteptat al lui MM - Antena Sport

Reclamă

MM susţine că a luat această decizie deoarece a ajuns la o vârstă, iar Cristi Săpunaru este bun prieten cu Mihai Pintilii, delegatul celor de la FCSB. Acesta a mai declarat că rămâne de văzut dacă înţelegerea va fi respectată de ambele părţi.

„Am un pact de neagresiune cu Săpunaru. Înainte de ultimul meci, am bătut palma că nu mai zic nimic rău de Rapid. Mă țin de promisiune. A fost inițiativa mea. Am și eu o vârstă. El e și prieten cu Pinti.

Ne-a zis Pinti că nu avem cum să ne împăcăm, că așa cum sunt eu cu Steaua (n.r. – FCSB), el e cu Rapid. Așa vorbim noi între noi, cu Steaua, dar noi suntem FCSB. Să vedem cine îl respectă”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Mihai Stoica a dezvăluit această înţelegere cu Cristi Săpunaru, după ce a fost adusă în discuţie declaraţia fundaşului. Căpitanul giuleştenilor a declarat că „Rapid este cel mai în vogă club din ţară”, declaraţie la care MM nu a vrut să ofere nicio replică.

Mihai Stoica a remarcat un „tricolor” după ce România s-a calificat la EURO 2024

Mihai Stoica a remarcat un „tricolor” după ce România s-a calificat la EURO 2024. Managerul general al celor de la FCSB a vorbit despre performanța elevilor lui Edi Iordănescu, din partida cu Israel. De asemenea, „MM” și-a numit și favoritul din meciul echipei naționale.

După duelul dintre Israel și România, managerul general de la FCSB a dezvăluit faptul că a fost impresionat de prestația lui George Pușcaș, care a fost unul dintre eroii echipei naționale. Mihai Stoica a menționat faptul că nu s-a pus problema ca atacantul să fie înlocuit de către Edi Iordănescu, având în vedere faptul că, în opinia sa, jucătorul de la Genoa a avut o prestație de zile mari. „Puşcaş, în afară că a marcat golul ăla, a mai avut o execuţie de mare jucător (n.r. călcâiul). Nici măcar nu s-a pus problema să fie înlocuit. Am văzut la finalul meciului bucuria lui Alibec care s-a dus la Puşcaş şi s-a aruncat pe el. Asta spune multe. Sunt unii jucători care se gândesc la ei, şi nu la echipă”, a spus Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.