Mihai Stoica îl "ajută" pe Louis Munteanu să aleagă între FCSB şi Rapid: "55.000 de spectatori şi în Champions League sau acolo?" - Antena Sport

„Eu am zis că va fi licitaţie. Ok. Ce a zis Gigi, dar mă gândeam că e foarte important ce vrea jucătorul. Jucătorul are o poziţie foarte puternică, că mai are un an de contract cu Fiorentina, iar el poate negocia la sânge şi e important unde vrea să se îndrepte. Vrea să vină la o echipă cu 55.000 de spectatori la meci sau la o echipă antrenată de Neil Lennon, legendă a fotbalului scoţian?

Nu fac nicio ironie când spun că stadionul din Giuleşti are locuri cât o peluză din Arena Naţională, nu fac nicio ironie şi să înţeleagă lumea. Dacă vin 12.000 de spectatori pe Arena Naţională, pare goală. Avem mai mulţi spectatori, doar că nu se văd ca în Giuleşti, dacă sunt 12.000 pe Arena Naţională. Avem cei mai mulţi spectatori la meciuri. Nu ironizez şi nu atac, vorbesc doar despre cifre.

Louis poate alege el. Are de ales dintre o echipă care joacă în preliminariile Champions League şi o echipă care nu este în Europa, dacă are de ales între Rapid şi noi„, a declarat Mihai Stoica la orangesport.ro.

Gică Hagi, sfat preţios pentru Louis Munteanu

Gică Hagi şi-ar fi dorit să îl păstreze pe Louis Munteanu, dar a ieşit deja din licitaţie. A ţinut să specifice că nu are buget de transferuri.

„Louis se întoarce la Fiorentina şi o să discute acolo. După o să vadă ce opţiuni are, noi nu putem să intrăm la Louis Munteanu şi să concurăm. Dacă nu avem bani de achiziţii! Aş vrea eu, dar nu avem.

Sfatul meu pentru el este să se ducă la o echipă care să joace, să fie în primii 14-15 jucători. Să aibă continuitate pentru că o să crească. S-a maturizat, are nevoie să se ducă la o echipă la care să joace. A făcut bine, la noi a jucat foarte bine, era un jucător cu personalitate. Nu gestionez eu (n.r. convocările la naţionala României), nu sunt acolo. Eu nu evaluez şi nu sunt acolo„, a declarat Gică Hagi la digisport.ro. Atacantul de 21 de ani cotat la 1.5 milioane de euro a avut parte de un sezon excelent cu Farul lui Gică Hagi. El a marcat 12 goluri şi şi-a trecut în cont 5 pase decisive, în cele 36 de meciuri adunate în toate competiţiile.

