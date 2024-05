"Dacă aş antrena o echipă mare, Ianis Hagi ar fi primul transfer!" Gică Hagi, fascinat de fiul său: "Cel mai bun cu Real Madrid" - Antena Sport

„(Care va fi viitroul lui Ianis?) Prima oară Campionatul European şi după vom vedea în vară. Mai are un an la Rangers. Eu (unde l-ar vedea) După mintea mea… o ţin pentru mine! Deocamdată Ianis a fost la un club enorm, foarte mare. A fost la Rangers şi a ieşit cel mai bun tânăr jucător când a câştigat campionatul şi nu au luat bătaie. Ianis cred că e printre primii jucători români care are foarte multe meciuri în Europa.

El dacă a demonstrat la lotul naţional, la echipa naţională, venind după o accidentare foarte foarte gravă… nu ştiu de ce omiteţi acest lucru. E un an de tranziţie al lui. El şi-a arătat valoarea mai ales la ultimul meci, cu Real Madrid, în deplasare. Nu a pierdut el, a pierdut echipa. El a fost foarte bun! Unul dintre cei mai buni de pe teren dacă a avut cele mai multe şuturi la poartă!

Reclamă

În fotbal contează echipa. Ca să câştigi un meci îl câştigă echipa. Jucătorul face diferenţa. El nu pleacă nicăieri, doar a fost împrumutat la Alaves. Sunt foarte multe oportunităţi. Rangers are încă un an şi după vom vedea. El are Campionatul European în vară. Aţi văzut azi… Kroos se retrage. Nu avem cum să vorbim înainte mai mult.

Dacă ar fi după mine şi aş antrena o echipă mare, primul l-aş transfera pe el! El cu mine a fost cel mai bun! Are experienţă în Europa, a jucat la un nivel foarte înalt. S-a calificat cu toate echipele naţionale, la fiecare nivel. Şi a câştigat un campionat în Vest, la 22 de ani. Omiteţi asta! Sperăm să exceleze la Europene, să facă foarte bine. El înca mai are de jucat, după mine vreo 11 ani, dacă nu are parte de accidentări„, a declarat Gică Hagi la digisport.ro.

Ianis Hagi a fost cel mai bun jucător al lui Alaves, în duelul cu finalista Champions League. După cele 71 de minute bifate pe teren, fiul „Regelui” a primit nota 7,3, conform site-ului de specialitate sofascore.ro. Aceasta a fost cea mai mare notă primită de un jucător al lui Alaves, a doua fiind de 7,1, primită de portarul echipei, Jesus Owono.

Reclamă 4 / 0/3

„Trebuie să uităm cât se poate de repede această partidă. Ne-am îndeplinit obiectivul cu patru etape înainte de final, a fost un sezon bun, mai avem două meciuri”, a declarat Ianis Hagi la finalul meciului. Presa din Spania, comparație fabuloasă între Gică și Ianis Hagi după meciul cu Real Madrid După meci, jurnaliștii spanioli au realizat o comparație între Gică și Ianis Hagi. Aceștia au amintit de perioada în care „Regele” evolua la Real Madrid și au menționat că acum, fiul său, a adus „sclipiri de calitate” în jocul echipei sale. „Pe stadionul pe care un picior stâng magic al lui Gică Hagi i-a făcut pe fanii lui Real Madrid să se îndrăgostească de el, fiul său, Ianis, a părut să însufleţească cu sclipiri de calitate un duel controlat de campioană”, au notat jurnaliștii de la EFE. Ianis Hagi a ameninţat poarta lui Courtois încă din minutul şapte, atunci când a şutat de la 60 de metri. Execuţia sa s-a scurs pe lângă poarta belgianului. Ulterior, în minutul 37, Ianis Hagi s-a remarcat din nou, printr-o nouă ocazie irosită. Internaţionalul român a şutat de la marginea careului şi l-a „întins” serios pe Courtois, care a respins în corner. Cea mai mare ocazie irosită de Ianis Hagi a fost în minutul 57, al partidei de pe Santiago Bernabeu. Internaţionalul român a preluat perfect şi a şutat de lângă Nacho, la colţul scurt al lui Courtois. Portarul a avut un reflex incredibil şi a respins şi de această dată balonul expediat de fiul „Regelui”. Reclamă

Care este cel mai bun antrenor al momentului în fotbalul mondial? Pep Guardiola Jurgen Klopp Carlo Ancelotti Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...