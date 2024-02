Mircea Rednic, discurs dur după UTA - FC Botoşani 2-2: "Nu e posibil să facem greşelile pe care le-am făcut!" - Antena Sport

Mircea Rednic a avut un discurs furios după ce UTA a remizat pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 2-2

Ce le-a reproşat elevilor săi

România Alege Comedia în fiecare Duminică. Nou sezon iUmor, de la ora 21:00, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY Mircea Rednic a avut un discurs dur după ce UTA a remizat pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 2-2. Mai mult, echipa lui Rednic a obţinut în ultima clipă un punct.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul arădenilor a spus că jucătorii săi au făcut greşeli impardonabile şi a vorbit despre presiunea de la echipă.

Mircea Rednic, discurs dur după UTA – FC Botoşani 2-2

„Am făcut o primă repriză bună, am controlat jocul, am reușit să înscriem. Înainte de șutul ăla centrare ei n-au prea avut ocazii. Am gestionat bine prima repriză.

Păcat că nu ne-am creat mai multe șanse. Nu e posibil să faci greșelile pe care le-am făcut pe zonă centrală. Noi am analizat și am văzut, pe mingi pierdute ei sunt foarte periculoși, au viteză, au tehnică.