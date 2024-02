OFICIAL | Jucătorul pe care Gigi Becali a plătit 250.000 de euro a fost transferat gratis de Mircea Rednic la UTA: "Bun venit!" - Antena Sport

Reclamă

Fostul internațional de tineret al României s-a născut pe 19 martie 1996, la Galați, măsoară 1.92m și vine de la Al-Adalah, din Arabia Saudită.

A adunat 209 meciuri în Superligă pentru FC Voluntari, Universitatea Craiova, Steaua București, Oțelul Galați și Sepsi OSK. În prima ligă a României a marcat de 52 de goluri și a oferit 10 pase decisive. A mai evoluat în carieră pentru Arsenal Tula, în Rusia.

În total a adunat 28 de meciuri la naționalele de juniori și tineret ale României. A câștigat trei Cupe ale României în trei sezoane consecutive între sezoanele 2020/2021 și 2022/2023. Mai are în palmares o Cupă a Ligii, cu Steaua București, și o Supercupă a României, cu Sepsi OSK.

Îi urăm bun venit și la cât mai multe goluri în tricoul roș-alb!”, a anunțat UTA Arad.

În 2015, imediat după ce a câştigat titlul, Gigi Becali l-a transferat pe Alexandru Tudorie de la Oţelul Galaţi. A achitat un sfert de milion de euro. L-a cedat gratis la Voluntari doi ani mai târziu. Ilfovenii îl vindeau pe atacant la Arsenal Tula, în 2019, pentru 400.000 de euro. Alexandru Tudorie a jucat un sezon şi pentru Universitatea Craiova. A marcat 2 goluri în 17 apariţii. În ediţia trecută de campionat Tudorie a marcat 11 goluri pentru Sepsi. În prezent are o cotă de piaţă de 1 milion de euro. UTA este pe locul 12 în Liga 1, dar se poate apropia la un singur punct de play-off dacă o învinge pe teren propriu pe FC Botoşani. Mircea Rednic, pus pe glume după ce l-a învins pe Sabău Mircea Rednic a fost pus pe glume după ce l-a învins pe Ioan Ovidiu Sabău. A tras și un semnal de alarmă la finalul meciului U Cluj – UTA, scor 1-3, din etapa a 24-a a Ligii 1. „Puriul" le cere conducătorilor clubului liniște, pentru a putea îndeplini obiectivele. „Echipă omogenă, de aia nici nu au fost schimbări. Pe viteză știam că o să avem spații și că sunt vulnerabili pe zonă centrală. Vă dați seama că am insistat foarte mult să vină, lumea nu are răbdare la Arad. Omondi pentru că nu a avut viză Schengen nu a putut intra. Nu avea ritm. Nu trebuie să fim egoiști. Le-am zis, importantă e echipa. Acum, dacă reușim să câștigăm acasă, să batem pe Botoșani, atunci începem și noi să visăm. Altfel ar fi păcat de tot efortul care s-a făcut aici„, a declarat Mircea Rednic la digisport.ro.

Mircea Rednic a fost pus și pe glume la finalul meciului.

„Sunt și eu ca Jurgen Klopp, în vara mă retrag, am obosit. Glumesc, nu am plecat când aveam motive serioase. La două săptămâni de la operație eram în vestiar la ei. Acest club mi-a întins o mână de ajutor și nu a fost ușor. 20 de plecări și 22 de veniri… Pe listă avem doar 12 străini, am făcut acest lucru pentru că trebuia să o fac, iar timpul îmi va da dreptate„, a spus Rednic.

