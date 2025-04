CFR Cluj - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). În Gruia se decide ultima semifinalistă a Cupei României - Antena Sport

(n.r: Aţi reuşit să redresaţi vestiarul? Spuneaţi imediat după partidă că sunt căzuţi jucătorii?) „Vă daţi seama că încă n-am vorbit. Ieri am avut un antrenament cu cei care n-au jucat.

Am zis să treacă o zi peste ei. Mergem înainte. O să avem o şedinţă mai târziu, video. E foarte greu de digerat ce s-a întâmplat. V-am spus, cred că e cea mai usturătoare înfrângere din carieră.

S-a mai întâmplat să câştigăm meciuri aşa, un şut, un gol. Să jucăm pe contraatac. Dar de pierdut, n-am avut asemenea meciuri. M-am uitat iarăşi la meci şi au fost cel puţin 15 ocazii clare.

Nu ai cum să ai 15 ocazii clare şi să nu dai un gol. Şi ei au avut un singur şut pe poartă, respins de portar, şi ăla a fost gol. Fotbalul e imprevizibil, niciodată nu ştii ce să mai crezi. M-am uitat şi ieri, la Real Madrid – Sociedad 4-4. Ăsta e fotbalul, din păcate am suferit o înfrângere care nu trebuia să se întâmple. Nici n-am ce să le zic băieţilor. Nu am cum să-i cert. Singurul capitol la care nu am fost peste U Cluj a fost la goluri marcate”, a declarat Dan Petrescu la conferinţa de presă de dinainte de meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova.