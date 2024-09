"N-are nicio şansă" Victor Piţurcă, verdict teribil despre fotbalistul adus de Gigi Becali pentru o sumă uriaşă: "Nu e bine" - Antena Sport

„Ștefănescu este un băiat sensibil. Poate din cauza faptului că s-a gândit că atunci când îi merge la FCSB o să fie la fel cum e la noi și deja toți băieții o să primească la fel cum a fost la noi, o să-i fie ușor să marcheze și să dea pase de goluri.

Eu am văzut toate meciurile. Nu pot să spun că a jucat rău și nici nu pot să spun că a jucat cum a jucat la noi. Fiecare jucător are nevoie de timp, să se adapteze la noua echipă, la noua schemă a echipei, la antrenor, la staff.

Este un tip care, eu așa consider, nu înghite așa de bine dacă este certat. Am văzut că a fost certat, acum degeaba ne ascundem după degete. A fost certat de vreo două ori. Consider că din cauza asta nu mai dă randamentul scontat. Nu pot să spun că e orgolios. O să vedem asta în următoarele etape, ce o să facă pe teren, dar jucătorii sunt ca ouăle”, a declarat Laszlo Dioszegi, pentru fanatik.ro.