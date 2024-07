"Ne fac zob" Mihai Stoica a anunţat o schimbare radicală la FCSB, iar un fost jucător al lui Gigi Becali a reacţionat imediat! - Antena Sport

Mihai Stoica a anunţat o schimbare radicală la FCSB. Oficialul roş-albaştrilor a susţinut că FCSB va juca meciurile din competiţiile europene şi pe cele din campionat cu echipe diferite.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB argumenta decizia prin faptul că roş-albaştrii nu vor putea să facă faţă cu aceiaşi jucători pe ambele planuri.

„Ne fac zob” Mihai Stoica a anunţat o schimbare radicală la FCSB, iar un fost jucător al lui Gigi Becali a reacţionat imediat!

„Noi sperăm să avem 14-16 meciuri în plus. Ai 8, clar, în preliminarii. Cu alte 6-8 în grupe, te duci în 16 meciuri în plus. Atunci, va fi imposibil să joci cu aceiași jucători. Nu putem, am demonstrat că nu știm să jucăm cu aceiași jucători. Avem un meci în Europa, venim în țară și ne fac toți zob! Atunci, va trebui să schimbăm complet! Ai 22 de jucători, joacă 11 cu 11”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Raul Rusescu, fost jucător al echipei lui Gigi Becali, e convins că FCSB se va concentra pe cupele europene şi va lăsa în plan secund campionatul.

„Sunt convins că Steaua (n.r: FCSB) va pune în plan secund campionatul. E normal. Trebuie să te gândești la situația europeană: poți avea un culoar foarte bun, chiar până în grupele Europa League. E o șansă și pentru jucătorii care au evoluat mai puțin sezonul trecut, care se simt defavorizați.