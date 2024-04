"Ne pare foarte rău" Nicușor Bancu s-a prăbușit emoțional după 0-2 cu FCSB. Care e noul obiectiv de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Florinel Coman a mai spus că la golul marcat a greşit portarul Universităţii Craiova. FCSB s-a distanţat la 10 puncte în fruntea clasamentului.

„Un meci prost făcut de mine, jalnic! Am fost cel mai slab de pe teren, dar Dumnezeu… ce pot spune, m-a făcut să marchez. Așa a fost, un meci foarte slab, mai ales prima repriză. M-au ajutat colegii, jocul echipei a fost foarte bun, am verticalizat, am cerut mingea în profunzime.

Ca echipă, prima repriză a fost foarte bună. Nu am câștigat multe dueluri, nu am fost ca la meciurile trecute.La primul gol a fost greșeală de portar. Am primit oferta de 60.000, o am pe masă? Cred că voi pleca la vară. Îmi doresc să schimb, este normal.

Dar sunt angrenat aici, cu echipa, îmi dau viața pentru echipă pe teren, până la ultima picătură de sânge. Obiectivul este câștigarea campionatului, nu am niciunul cu această echipăși acesta este visul meu”, a spus Coman la orangesport.ro.