"Un meci jalnic! Am fost cel mai slab de pe teren!" Florinel Coman, discurs incredibil: "Vreau să plec!" - Antena Sport

Ca echipă, prima repriză a fost foarte bună. Nu am câștigat multe dueluri, nu am fost ca la meciurile trecute.La primul gol a fost greșeală de portar. Am primit oferta de 60.000, o am pe masă? Cred că voi pleca la vară. Îmi doresc să schimb, este normal.

Dar sunt angrenat aici, cu echipa, îmi dau viața pentru echipă pe teren, până la ultima picătură de sânge. Obiectivul este câștigarea campionatului, nu am niciunul cu această echipăși acesta este visul meu”, a spus Coman la orangesport.ro.

Florinel Coman a marcat din lovitură liberă în FCSB – Universitatea Craiova

FCSB a început excelent derby-ul cu oltenii lui Mihai Rotaru și au reușit să puncteze de 2 ori, în minutul 29 și în minutul 32.

În minutul 29 al duelului de pe Arena Națională, Florinel Coman a executat o lovitură liberă, din apropierea careului. „Mbappe” a trimis mingea spre poartă, iar portarul Popescu a comis o gafă de proporții. Balonul s-a oprit astfel în plasă.

La golul 2 al FCSB-ului, din minutul 32, Florinel Coman a trimis o centrare de excepție, dintr-un corner, iar Vlădoiu a fost obligat să își devieze balonul în propria poartă. Astfel, după puțin peste o jumătate de oră de joc, roș-albaștrii conduceau cu scorul de 2-0. După această reușită, vedeta lui Gigi Becali a ajuns la 15 goluri și 8 pase decisive în 28 de partide din actualul sezon de Liga 1. Coman este cotat de site-ul Transfermarkt la suma de 6 milioane de euro.

