Neil Lennon, interviu presa internaţională despre Rapid: "Nu poți veni cu un baros și să spui asta! Nu aşa funcţionează" - Antena Sport

Neil Lennon a oferit un interviu în presa internaţională despre Rapid. Tehnicianul giuleştenilor a spus că trebuie să se impună prin rezultate la Rapid, şi nu prin CV-ul său.

Neil Lennon a vorbit şi despre ofertele pe care le-a avut înainte să bată palma cu Dan Şucu pentru a deveni antrenor la Rapid.

Neil Lennon, interviu presa internaţională despre Rapid

„Am fost foarte impresionat de ceea ce a avut de spus. De atunci, am fost la București, am vizitat stadionul și facilitățile. Este un club în ascensiune. Tot fotbalul românesc este în ascensiune în acest moment. Echipa națională este la Euro.

Toate cele trei cluburi din București au o mare tradiție. Stadionul nostru are 13.000 de locuri, dar, când jucăm cu Steaua (n.r. FCSB), este pe stadionul național, care are 60.000 de locuri. Nu poți veni cu un baros și să spui, ‘așa am jucat la Celtic’, nu așa funcționează. Trebuie să înțelegi cultura, mentalitatea, cum văd ei fotbalul. Am avut o scurtă conversație cu Aberdeen în martie sau aprilie, dar asta a fost tot„, a spus Neil Lennon pentru BBC.

Cum l-a descris Neil Lennon pe Dan Şucu, în presa scoţiană

Neil Lennon a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Dan Şucu, şi a dezvăluit că deşi a avut mai multe oferte, a decis să o preia pe Rapid, date fiind ambiţiile acţionarului din Giuleşti. Tehnicianul nord-irlandez a dezvăluit că şi Bogdan Lobonţ îl va ajuta extrem de mult la echipă, fiind impresionat de calităţile fostului tehnician al giuleştenilor.