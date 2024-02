"Nici nu o să dorm noaptea asta!" Dan Nistor şi-a pus "cenuşă în cap" după penalty-ul ratat: "Am bătut prost! Sunt supărat!" - Antena Sport

Dan Nistor şi-a pus „cenuşă în cap” după penalty-ul ratat cu FCSB

Nistor a spus că a bătut extrem de prost penalty-ul din prima repriză Dan Nistor şi-a pus „cenuşă în cap” după penalty-ul ratat cu FCSB. Nistor a spus că a bătut extrem de prost penalty-ul din prima repriză şi i-a permis lui Ştefan Târnovanu să respingă.

Dan Nistor a ratat în prima repriză un penalty, iar scorul a rămas până la final 0-0. Nistor a recunoscut că îi va fi greu să doarmă în această noapte.

”Am bătut prost (n.r. la penalty). Îmi pare rău că am ratat. Asta este viața. Alte dăți am dat și am luat gol. Mi-aș fi dorit să înscriu la acea fază.