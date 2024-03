Nicolae Dică le avertizează pe echipele care nu prind play-off-ul: "Vor avea emoţii mari cu retrogradarea"! Ce a spus de Dinamo - Antena Sport

Dică a subliniat că a contribuit şi el la forma lui Coman, în perioada în care o antrena pe FCSB.

„(n.r: Coman pare din altă Ligă?) Da, într-adevăr, este un jucător în formă maximă. În acest moment, cred că este cel mai bun jucător din campionatul României. Ați văzut și voi, și cu noi a reușit două goluri senzaționale. E jucător de echipă națională.

Mă bucur pentru el că a reuşit să ajungă la o formă foarte bună. Din punctul meu de vedere, am contribuit și eu la această formă a lui, atunci când m-am întors la FCSB trecea printr-o perioadă grea și eu l-am pus căpitan de echipă, i-am dat încredere. A avut și evoluții bune când am fost eu, am reușit să ne calificăm în grupe în Conference League.

Merită acest lucru. Am văzut că muncește, când muncești vin și satisfacțiile.

(n.r.: E greu de oprit?) Pentru noi a fost greu de oprit.

„Îmi doresc să fie la naţională”

(n.r: Poate fi „bombă” și la EURO?) Eu îmi doresc, cred că toată lumea își dorește ca el să fie la națională și să joace cu un randament mai bun decât o face la Steaua (n.r: FCSB).

(n.r: L-ai consiliat și mental, ai vorbit cu el, ai purtat discuții în privat?) Bineînțeles.